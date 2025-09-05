Lyn May confiesa experiencias paranormales tras maquillar dos cadáveres

La vedette mexicana reveló que el gesto de amor hacia sus colegas fallecidas se convirtió en un episodio que marcó su vida y transformó su manera de enfrentar la muerte.

La reconocida vedette Lyn May sorprendió al público con un testimonio íntimo en el que relató cómo el simple acto de maquillar a sus amigas y colegas del espectáculo, tras su fallecimiento, desencadenó en ella vivencias paranormales que cambiaron por completo su visión sobre la muerte.

En una conversación para el canal Creepypastas Everywhere, la bailarina y actriz confesó que decidió alejarse de los funerales de artistas porque sus experiencias previas, particularmente con Rossy Mendoza y Sasha Montenegro, le dejaron secuelas emocionales que incluso la llevaron a buscar ayuda psicológica.

“Yo las maquillo a todas, maquillé a Sasha Montenegro y a Rossy Mendoza, las maquillo porque las quiero… lo hago por amor […] De que las maquillé me quedó una cosa fea en la cabeza. Veía yo que todo se movía, que había un hombre ahí, que había otro hombre allá… Veía personas que se movían, soñaba con monstruos… Fue una cosa terrible”, relató con franqueza.

El relato de Lyn May también incluyó su estrecha relación con Carmen Salinas y el hijo de la actriz, Pedro Plascencia, a quien consideraba como un sobrino. “Cuando se murió su hijo lo maquillé yo porque ella era un mar de llanto… yo le maquillé a su hijo. Era tan lindo, era mi arreglista, él me hacía mis arreglos de mis canciones”, recordó con nostalgia.

Ese momento, cargado de dolor, fue un punto de quiebre en la vida de la vedette. Aunque asegura que no creía en lo paranormal, tras aquella experiencia comenzó a sentir un vínculo más fuerte con el mundo de los muertos.

Según explicó, tras despedir a Rossy Mendoza y Sasha Montenegro, sus noches se llenaron de sueños perturbadores y visiones que no podía controlar. “Veía yo que todo se movía… soñaba con monstruos… fue una cosa terrible”, afirmó.

Durante semanas, incluso meses, continuó percibiendo siluetas, escuchando risas y sintiendo que alguien la llamaba. Aunque nunca recibió mensajes directos, asegura que la sensación de tener cerca a esas presencias fue constante.

Te puede interesar: Kim Kardashian sorprende al revelar por qué no cree en las tareas escolares

Te puede interesar: ‘Si yo tuviera 30′ | Actriz de la película revela cómo un falso líder espiritual la manipuló

“Me llamaban para que fuera con ellos y veía muchas cosas, sobre todo hombres […] Yo sufrí mucho con Rossy Mendoza porque corríamos en el parque juntas; con Sasha hicimos muchísimas películas juntas […] Con todas mis compañeras he convivido mucho y cuando se van me quedo mal”, confesó.

El impacto fue tan fuerte que Lyn May tomó la decisión de no volver a asistir a funerales. Según explicó, el dolor de ver partir a sus amigas, sumado a los fenómenos que vivió, fue demasiado intenso: “Ahora que me dicen ‘ya murió alguna artista’ ya no voy (al funeral). Han fallecido varias de mis compañeras últimamente y no he ido porque me quedó eso de estarlas maquillando, de estar con ellas… de quererlas tanto”, señaló.

Aunque intentó distraerse con clases de baile y otras actividades, las manifestaciones persistieron. Esta situación la llevó a replantearse la manera de enfrentar el duelo y a reconocer que necesitaba ayuda profesional para sobrellevarlo.

El relato de Lyn May no solo expone un lado poco conocido de su vida personal, sino también el profundo cariño y respeto que siente por sus compañeras del espectáculo. Su decisión de maquillarlas al partir fue un gesto de amor, pero también la puerta a una serie de experiencias que marcaron un antes y un después en su vida.

Entre recuerdos de amistad, películas compartidas y momentos personales, la vedette mexicana dejó claro que su vínculo con Rossy Mendoza, Sasha Montenegro y Pedro Plascencia trasciende lo terrenal.

Su historia muestra cómo el duelo, la memoria y el afecto pueden transformarse en vivencias inexplicables que desafían la lógica, y cómo el amor hacia los que parten puede convertirse en una fuerza tan poderosa como inquietante.