Kim Kardashian sorprende al revelar por qué no cree en las tareas escolares

La celebridad vuelve a estar en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por su faceta como empresaria de moda ni por su vida personal, sino por sus declaraciones sobre el sistema educativo.

La estrella de The Kardashians, de 44 años, generó debate al asegurar que no está de acuerdo con que los niños hagan tareas en casa.

Durante una aparición en la transmisión en vivo Mafiathon 3 de Kai Cenat, Kardashian explicó que sus hijos North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (5), fruto de su relación con su exesposo Kanye “Ye” West ya pasan gran parte de su jornada diaria en la escuela. Para ella, añadir deberes al final del día es innecesario y limita el tiempo que los pequeños tienen para otras experiencias fundamentales.

“Les voy a decir por qué”, dijo Kim. “Los niños están en la escuela ocho horas al día. Cuando llegan a casa, hacen deporte, tienen una vida, pasan tiempo con su familia. Creo que las tareas deberían dejarse para la escuela”.

La declaración de Kardashian encendió inmediatamente la discusión en redes sociales, donde algunos padres y educadores respaldaron su visión, argumentando que la infancia debe equilibrarse con actividades recreativas, mientras otros defendieron la importancia de los deberes para reforzar lo aprendido en clase.

Este debate no es nuevo. Diversos pedagogos han cuestionado la eficacia de la tarea en edades tempranas. Países como Finlandia, reconocidos por tener sistemas educativos ejemplares, limitan las cargas académicas fuera del aula, priorizando el aprendizaje experiencial. En ese sentido, la opinión de Kim conecta con una tendencia más amplia hacia la revisión de métodos tradicionales de enseñanza.

Curiosamente, Kim no es la única en su familia con opiniones disruptivas sobre la escuela. Su hermana Kourtney Kardashian, madre de Mason (15), Penelope (13), Reign (10) y Rocky Barker (22 meses, hijo de Travis Barker), también ha expresado su inconformidad con el modelo escolar convencional.

En una conversación con Khloé para el pódcast Khloe in Wonderland, Kourtney declaró: “Creo que vivir con autenticidad es no conformarse con lo que sea. Es como si alguien hiciera lo mismo todos los días. Digamos que el sistema escolar me hace pensar: ‘¿Por qué demonios van los niños a la escuela?’. La verdad es que está anticuado”.

Khloé Kardashian, por su parte, reveló que es partidaria de la educación en casa y que ella misma implementa esa modalidad con sus hijos, True (7) y Tatum (3), a quienes comparte con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Así, las tres hermanas demuestran que no tienen miedo de desafiar normas culturales y educativas, generando un contraste con la crianza más tradicional.

Te puede interesar: Anillos de compromiso más costosos de las celebridades ¿Cuál es el más caro de la historia?

Te puede interesar: Chloë Grace Moretz y Kate Harrison sorprenden con una boda única

Más allá de las controversias, Kim Kardashian también está escribiendo una nueva etapa en su vida. Tras seis años de formación, la empresaria celebró recientemente su graduación en derecho, siguiendo los pasos de su padre, el recordado abogado Robert Kardashian.

La ceremonia íntima reunió a familiares y amigos, entre ellos Van Jones, quien ha sido un gran apoyo en su camino académico. En un emotivo discurso compartido en Instagram, Kim recordó cómo comenzó su interés por la justicia penal en 2018, cuando se unió a un programa de prácticas en un bufete de San Francisco.

“Todos ustedes han estado en este camino conmigo. Todo empezó con Van y yo. Bueno, empezó con el video de Twitter que vi que apareció”, relató.

Tras aprobar el exigente examen de abogacía en 2021, Kardashian acumuló más de 5.184 horas de estudio que hoy rinden frutos. Su logro no pasó desapercibido para su hermana Khloé, quien escribió en sus redes sociales: “Esto me llevó años y años preparándolo. Fue un logro increíble y estoy muy orgullosa. Fue realmente inspirador y motivador”.

Las declaraciones de Kim sobre la educación y su propio éxito en el ámbito legal muestran a una mujer que desafía las percepciones sobre lo que significa ser una celebridad. Su rechazo a las tareas escolares no es solo una opinión personal: abre la puerta a un debate más profundo sobre cómo se educa a las nuevas generaciones y qué papel deben jugar los padres en ese proceso.

Lo cierto es que, como ha ocurrido en otras ocasiones, la influencia cultural de las Kardashian trasciende la televisión y se convierte en un catalizador de conversación global.