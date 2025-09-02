Chloë Grace Moretz y Kate Harrison sorprenden con una boda única

La actriz y la modelo han dado un paso más en su historia de amor al contraer matrimonio en una ceremonia íntima que se celebró durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Tras casi siete años de relación, ambas decidieron festejar su unión con un evento distinto a lo convencional, documentado en exclusiva por la revista Vogue.

Lejos de limitarse a un protocolo clásico, la boda se transformó en una experiencia personalizada que reflejó la esencia de la pareja. Entre las actividades que disfrutaron las invitadas hubo pesca, paseos a caballo, juegos de póker e incluso una jornada de baile en línea, una propuesta diseñada para capturar los gustos y pasiones compartidas de las recién casadas.

Louis Vuitton jugó un papel central en el gran día. La casa de moda francesa vistió a ambas novias con creaciones exclusivas confeccionadas desde sus talleres en París.

Chloë Grace Moretz apostó primero por un vestido azul celeste con velo a juego, una elección poco convencional que evocaba el glamour de la vieja escuela. La actriz trabajó de la mano con Nicolas Ghesquière, director creativo de la firma, para perfeccionar cada detalle. Posteriormente, cambió su look por un conjunto blanco de chaqueta y pantalón, acompañado de un sombrero vaquero que marcó el tono festivo de la noche.

Kate Harrison, por su parte, lució un vestido blanco con velo de catedral para la ceremonia. Más tarde transformó su atuendo en un moderno conjunto de corsé y pantalones, complementado con una sobrecapa transparente adornada con tirantes metálicos y botones frontales.

“Nicolas no solo aceptó hacer mi vestido, sino también el de Kate. Eso habla de la comunidad que él ha creado en Louis Vuitton. Fue algo monumental para nosotras”, señaló Moretz, destacando la importancia de incluir a su pareja en el proceso creativo.

Harrison, emocionada al ver su vestido terminado, aseguró: “Es un momento en el que se vuelve real”.

La relación entre Moretz y Harrison se hizo pública en 2018, cuando fueron vistas en un restaurante de Malibú. Desde entonces, mantuvieron su vida privada con discreción, compartiendo solo algunos momentos con el público.

El 1 de enero de 2025 confirmaron su compromiso con una publicación en redes sociales donde mostraron sus anillos, diseñados junto a la joyera Elizabeth Potts. Las piezas fueron elaboradas con diamantes victorianos, transformados en sortijas con intención de convertirse en reliquias familiares.

“Me emocionaba la idea de que fueran no solo nuestros anillos, sino futuros símbolos de herencia. Queríamos que reflejaran nuestra historia y nuestro futuro”, explicó Moretz.

El ambiente íntimo y cercano de la boda contó con amistades muy próximas como Kiersey Clemons y Jessica Lucatorto, prima de Harrison, quienes acompañaron activamente a la pareja en los preparativos.

Durante la ceremonia, la modelo confesó que lo que más la emocionaba era ver a su ahora esposa en el vestido elegido: “Lo que más me emociona, aparte de casarme, es ese momento de la primera mirada. Sin tener ni idea de cómo nos veríamos con nuestros vestidos, va a ser muy especial. Este vestido te hace sentir lista. Este diseño es perfecto. ¡Estoy lista!”, declaró.

Por su parte, Moretz destacó el valor de mantener vivo su compromiso: “Llevamos casi siete años juntas, haciendo esta promesa de una manera nueva e intercambiando estos votos. Creo que es importante que nos elijamos mutuamente cada día”, expresó.

Más allá de la moda, la exclusividad y la celebración, la unión de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison representó un homenaje a su historia y a su manera de entender el amor. Con una fusión de elegancia, autenticidad y estilo propio, lograron transformar su enlace en un símbolo de complicidad y libertad compartida.