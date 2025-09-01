PSY enfrenta investigación por supuesta posesión ilícita de medicamentos

Este escándalo ha generado un debate más amplio sobre privilegios de celebridades, ética médica y la estricta regulación sobre medicamentos controlados en Corea del Sur.

El fenómeno global detrás de “Gangnam Style”, el rapero surcoreano PSY (Park Jae-sang), se encuentra en medio de una investigación.

La policía investiga al artista por presunta violación de la Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur. Las autoridades lo acusan de haber recibido medicamentos psicotrópicos sin acudir a consultas médicas presenciales, un requisito indispensable bajo la normativa local.

Según información de medios surcoreanos, tanto PSY como un médico de un hospital universitario fueron imputados por prescripción irregular de fármacos controlados. La fiscalización comenzó tras una denuncia anónima y culminó con un allanamiento al centro médico para obtener los registros clínicos correspondientes.

La policía sospecha que entre 2022 y la actualidad, PSY obtuvo recetas de Xanax y Stilnox, usados para tratar ansiedad, insomnio y depresión, sin pasar por consultas presenciales obligatorias. Además, se le imputa que su mánager u otras personas retiraron los medicamentos en su nombre, lo cual está prohibido por la legislación médica surcoreana.

Estos fármacos tienen alto potencial de dependencia, lo que refuerza la estricta exigencia de supervisión médica presencial para su prescripción y entrega.

La agencia representante del artista, P Nation, emitió un comunicado donde reconoció que existieron “casos” en los que terceros recogieron los medicamentos en nombre de PSY, aunque insistió en que no hubo “prescripción mediante terceros”: “Fue claramente un error y una negligencia que un tercero recogiera pastillas para dormir con receta en su nombre… PSY ha sido diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y ha seguido las dosis prescritas bajo supervisión médica.”

El profesional de la salud implicado negó haber cometido irregularidades, afirmando que las consultas se realizaron de manera remota, conforme a prácticas aceptadas. Sin embargo, la policía continúa evaluando si ese método cumple con lo establecido por la Ley de Servicios Médicos. Se prevé que, tras analizar los registros médicos incautados, PSY podría ser citado a declarar formalmente.

Este escándalo ha generado un debate más amplio sobre privilegios de celebridades, ética médica y la estricta regulación sobre medicamentos controlados en Corea del Sur. PSY, de 48 años, saltó a la fama mundial en 2012 con “Gangnam Style”, la primera canción en superar los mil millones de vistas en YouTube. Es también fundador de la agencia P Nation y co-conductor del reality de Apple TV+ Kpopped.