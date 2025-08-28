Jackie Chan recuerda el día que Bruce Lee lo golpeó durante una película

En la historia del cine de artes marciales existen encuentros que trascienden la pantalla.

Uno de los más recordados es el vivido entre Jackie Chan y Bruce Lee durante el rodaje de Operación Dragón (1973), una anécdota que, aunque accidental, quedó grabada para siempre en la memoria del actor hongkonés y que hoy se recuerda como un cruce entre dos leyendas que redefinieron el género.

Durante su juventud, Jackie Chan trabajaba como extra y especialista de acción en producciones de Hong Kong. Fue en ese contexto cuando participó en la superproducción que llevaría a Bruce Lee a la consagración mundial. Sin embargo, lo que parecía un rodaje más se convirtió en un momento decisivo para la vida del joven Chan: un golpe real recibido por parte de su máximo ídolo.

Jackie Chan relató la experiencia años después, con un tono entre la nostalgia y la admiración: “La mejor historia, para mí, creo que fue cuando era joven, y estaba haciendo Operación Dragón, peleando con Bruce Lee… de repente mi vista se puso negra, porque me pegó justo en la cabeza”.

El accidente ocurrió en medio de una coreografía donde Chan debía lanzarse hacia Lee. El rodaje continuó con normalidad hasta que el director ordenó cortar. Fue entonces cuando Bruce Lee notó lo ocurrido y se acercó de inmediato.

Te puede interesar: Britney Spears | Su exesposo, Sam Asghari, rompe el silencio tras confesiones de la ‘princesa del pop’

Te puede interesar: Selena Gómez y Benny Blanco viven despedidas de soltero por separado; así fueron

“Él corrió hacia mí y me levantó del suelo: ‘Lo siento, lo siento’”, recordó Chan. Aunque el dolor fue breve, el joven actor decidió exagerar su malestar, con una única intención: prolongar el contacto con su ídolo.“Yo solo quería que Bruce Lee me sostuviera durante más rato”, confesó entre risas.

La anécdota no solo refleja el lado humano y atento de Bruce Lee, sino también la profunda admiración que Chan sentía por él. El recuerdo culmina con una breve conversación que Jackie ha contado en múltiples entrevistas:

“¿Cuál es tu nombre?”, preguntó Lee.

preguntó Lee. “Mi nombre es Jackie”, respondió el joven.

respondió el joven. “¿Qué estilo de arte estás aprendiendo?”, insistió Lee.

insistió Lee. “El estilo del sur”, contestó Chan.

Ese breve intercambio simbolizó para Chan el reconocimiento de un maestro, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los episodios más entrañables de su carrera.

Bruce Lee, nacido en San Francisco en 1940 y criado entre Hong Kong y Estados Unidos, fue mucho más que un actor: revolucionó el cine de acción con títulos como Karate a muerte en Bangkok (1971), Furia oriental (1972) y El furor del dragón (1972). Su salto definitivo a la fama internacional llegó con Operación Dragón (1973), dirigida por Robert Clouse, donde su carisma y estilo de combate conquistaron al público occidental.

Trágicamente, Lee falleció el 20 de julio de 1973, a los 32 años, debido a una reacción adversa a un medicamento. Su muerte causó conmoción global, pero su filosofía, técnica y legado artístico marcaron a generaciones enteras.

Tras la partida de Lee, Jackie Chan comenzó a brillar con luz propia. Con un estilo completamente distinto, en el que mezclaba artes marciales con humor físico y arriesgadas acrobacias, logró destacar en cintas como La serpiente a la sombra del águila (1978) y El mono borracho en el ojo del tigre (1978), ambas dirigidas por Yuen Woo-ping.

Su salto definitivo a Hollywood se consolidó con producciones como Hora Punta (1998) y Shanghai Noon (2000), que lo convirtieron en una estrella internacional y lo distinguieron de Bruce Lee por su propuesta fresca y cómica dentro del cine de acción.

Estrenada en 1973, Operación Dragón no solo fue un éxito taquillero, sino también un punto de encuentro entre dos caminos cinematográficos distintos. Mientras Bruce Lee alcanzaba la cúspide de su carrera, Jackie Chan comenzaba a dar sus primeros pasos como futuro referente del género.

Ese breve cruce entre ambos actores, marcado por un golpe accidental y un gesto de humanidad, se transformó en una historia icónica que todavía hoy inspira a fanáticos del cine de acción y artes marciales en todo el mundo.

La anécdota entre Bruce Lee y Jackie Chan no es solo un recuerdo divertido, sino un testimonio del paso de la antorcha en el cine de artes marciales. Uno representaba la seriedad, la filosofía y la fuerza; el otro traería humor, riesgo y cercanía. Juntos, aunque solo coincidieron brevemente, dejaron una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

Más allá del golpe, lo que permanece es la conexión entre maestro y aprendiz, entre ídolo y seguidor, y entre dos figuras que, cada una a su manera, transformaron para siempre la forma de entender el cine de acción.