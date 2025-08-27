Britney Spears | Su exesposo, Sam Asghari, rompe el silencio tras confesiones de la ‘princesa del pop’

Las revelaciones de la cantante sobre su matrimonio no tardaron en generar una fuerte reacción pública.

La cantante describió esa etapa como “la más difícil” de su vida y llegó a considerar su matrimonio como “una distracción falsa”. Frente a esas palabras, el actor y modelo iraní-estadounidense decidió responder y dar su propia versión de los hechos.

“Nuestro matrimonio fue muy real para mí. Puede que haya sido breve, pero estuvimos juntos durante siete años. Estuve enamorado de ella, siempre tendré amor por ella y siempre le desearé lo mejor”, expresó Asghari a través de su representante, en declaraciones recogidas por People.

En una publicación en Instagram, la estrella del pop relató cómo el distanciamiento de sus hijos Jayden James y Sean Preston, fruto de su relación con Kevin Federline, marcó profundamente sus años entre 2021 y 2024.

“Los años más difíciles de mi vida fueron aquellos tres años en que mis dos hijos estuvieron lejos de mí”, escribió Spears, confesando que atravesó esa etapa refugiándose en la negación y el llanto: “Recuerdo que mi secreto para sobrevivir fue la negación y mucho llanto. Es extraño, Sam y yo estábamos casados pero casi se sentía como una distracción falsa para ayudarme a sobrellevarlo”.

La artista también aseguró que se sintió aislada de llamadas y mensajes, lo que intensificó su sensación de vacío familiar.

Britney Spears y Sam Asghari se conocieron en 2016 durante el rodaje del videoclip Slumber Party. Años después, en junio de 2022, sellaron su unión en una ceremonia rodeada de celebridades internacionales. Sin embargo, poco más de un año después, en agosto de 2023, Asghari solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. La separación quedó legalmente formalizada en mayo de 2024.

En una entrevista concedida a Page Six Radio en junio de 2025, Asghari reflexionó sobre lo complejo que fue sostener una relación bajo la constante lupa mediática.“No puedo sentarme aquí y mentir diciendo: ‘No fue bueno para mí’”, afirmó. “Cuando estás en una relación tan pública… me dio esa plataforma para ser quien soy”.

Sobre el inicio de su vínculo, recordó: “Nos conocimos en el set de grabación. Éramos compañeros de trabajo”.

El modelo también reconoció que, en muchas ocasiones, fue etiquetado de “cursi” cuando buscaba oportunidades laborales, lo que lo llevó a esforzarse más para demostrar su talento profesional. Además, confirmó que durante su matrimonio firmó un acuerdo de confidencialidad.

A lo largo de su relación, Sam Asghari no dudó en respaldar a Spears frente a los ataques mediáticos. En mayo de 2023, cuando TMZ estrenó un documental sobre la tutela legal que marcó la vida de la cantante, el actor calificó de “absolutamente repugnante” que personas cercanas compartieran aspectos íntimos de la artista durante el tiempo en que no podía defenderse públicamente.

“Ahora la van a poner bajo la lupa y contar su historia. No, eso también es repugnante, así que no lo hagan”, dijo entonces.

Mientras Spears recuerda esa etapa como una de dolor y desconexión emocional, Asghari insiste en que el vínculo fue real y lleno de amor. Dos miradas distintas sobre un matrimonio breve, pero que sigue despertando el interés del público por las emociones y las tensiones que aún genera en ambos protagonistas.