Belinda y Bad Bunny desatan rumores de romance tras encender Puerto Rico con baile sexy

Todo sucedió durante la interpretación de su éxito “ Perro negro”, tema incluido en el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023).

El más reciente concierto de Bad Bunny en Puerto Rico se convirtió en un momento histórico para sus seguidores cuando el artista sorprendió al público al interactuar directamente con Belinda.

La escena, capturada por miles de fanáticos en redes sociales, mostró al “Conejo Malo” acercándose a la cantante mexicana en medio de la multitud y entonando la frase: “Que lo’ dejas loco’, enchulao’, como Belinda”. La reacción fue inmediata: gritos, celulares grabando y una oleada de comentarios que hicieron del episodio un fenómeno viral.

Mientras tanto, Belinda, ubicada cerca del escenario, disfrutaba el espectáculo en compañía de Tokischa, con quien compartió un animado baile que no pasó desapercibido. Su energía fue tal que, según comentarios en redes, llegó a poner nervioso al propio Bad Bunny. Los videos difundidos en Instagram y X rápidamente alimentaron la especulación sobre una posible colaboración musical, aunque muchos usuarios fueron más allá y comenzaron a pedirles abiertamente “ser novios”.

Bad Bunny y Belinda ayer en su concierto #21 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/IDTzLPcUpR — Bad Bunny DTmF 💎 (@suconejitomalo) August 26, 2025

La mención de Belinda en “Perro negro” no es casual. El puertorriqueño la incluyó como referencia a la huella que la intérprete ha dejado en sus relaciones pasadas. Casos como los de Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes incluso llegaron a tatuarse en su honor, consolidaron esa fama que ahora Bad Bunny inmortalizó en sus letras.

Pero no es la única vez que el trapero ha hecho alusión a la artista. En el mismo disco, dentro del tema “VOU 878”, Benito recuerda la telenovela Cómplices al rescate (2002), protagonizada por Belinda, lo que refuerza el interés del reguetonero por destacar la trayectoria de la mexicana.

La cantante, lejos de mostrarse ajena a estas menciones, habló abiertamente del tema en una entrevista concedida al Zach Sang Show en julio de 2025. Allí expresó su admiración por el artista: “Es un gran artista, fuerte y astuto en su forma de escribir música”.

Belinda también confesó que le divirtió responder con picardía a la referencia en su propia canción “La Cuadrada”, donde canta: “Te traigo enchulao, como diría Benito”.

En cuestión de horas, los fragmentos del concierto alcanzaron millones de reproducciones en redes sociales. Usuarios calificaron la interacción como “insuperable” y destacaron la evidente química entre ambos artistas. La escena no solo generó conversación sobre un posible romance, sino que además consolidó a Belinda como una de las figuras más influyentes en el imaginario musical latino actual.

QUE PEDAZO DE MOMENTO TAN INSUPERABLE NOS DIERON BELINDA Y BAD BUNNY pic.twitter.com/Pj9hMcj9ZB — vale 🏹 (@flawlessbeli) August 25, 2025

Belinda ha mantenido un perfil discreto desde su mediática ruptura con Christian Nodal. En sus redes sociales, agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y confesó que estos días fueron difíciles, pero que ahora inicia una nueva etapa enfocada en su crecimiento espiritual y profesional, citando a Simone de Beauvoir: “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza… ese día el amor será para ella… fuente de vida”.

Por su parte Bad Bunny, tras su separación definitiva de Kendall Jenner en septiembre de 2024, el artista no ha iniciado una nueva relación pública. Su reciente trabajo, incluido el video de “BOKeTE”, refleja un proceso emocional de superación: reaparece revisitando lugares donde fue feliz con una ex pareja, empleando ese viaje como acto terapéutico en su soltería.