Selena Gómez y Benny Blanco viven despedidas de soltero por separado; así fueron

Los artistas siguen disfrutando de los días previos a su boda con celebraciones por separado que han dado de qué hablar.

Mientras la actriz y cantante pasó un fin de semana soleado en Cabo San Lucas, el productor musical eligió Las Vegas para una noche de fiesta con amigos.

Según reveló People, Gómez, de 33 años, fue fotografiada el sábado 23 de agosto a bordo de un yate en la costa mexicana. La protagonista de Only Murders in the Building apareció sonriente junto a sus amigas, bailando, tomando selfies y luciendo un elegante traje de baño negro con un pantalón blanco para pasear después por el pueblo.

Su prometido, en cambio, optó por un ambiente mucho más nocturno. De acuerdo con Us Weekly, Benny Blanco, de 37 años, celebró en Las Vegas acompañado de un grupo de amigos, entre ellos el rapero Lil Dicky. Llegaron de madrugada al XS Nightclub del Wynn Las Vegas, donde disfrutaron del show de DJ Marshmello desde una mesa VIP. Blanco, vestido con vaqueros y camisa, incluso posó para una foto con el famoso DJ.

What happened to Selena Gomez?



Literally nothing, her body looks the same whether she gains or loses weight. Y’all are so weird and disgusting for obsessing over her body like it’s something to degrade. It’s been OVER a decade and y’all still can’t shut up about it. pic.twitter.com/bTzjtCHND7 — Selena Gomez Charts (@selenasgchart) August 25, 2025

El productor compartió parte de su celebración en Instagram. En sus historias, mostró una imagen desde un spa al que describió como “el lugar más sanador del mundo”, y otra foto en la que se le ve al final de una larga mesa llena de comida y bagels. “Nunca olvidaré este fin de semana”, escribió, etiquetando a Resorts World, hotel donde se hospedó.

Te puede interesar: Hombre desafía al mundo caminando desde 1998 para darle la vuelta entera al planeta

Te puede interesar: Madonna apuesta por un rostro más natural gracias a la influencia de su novio

La pareja, que hizo oficial su compromiso en diciembre de 2024 tras un año de relación, mantiene en secreto la fecha y el lugar de la boda. Sin embargo, Gómez dejó entrever algunos detalles durante un TikTok para Rare Beauty el mes pasado: “Cuando llegue ese día, sé que no quiero un pastel grande. Creo que preferiría uno pequeño solo para nosotros, para poder congelarlo”.

Además, reveló un toque muy personal para el menú de postres: “Las galletas y la salsa de mi nana. Eso para mí es un postre”.

Selena Gomez spent the weekend with her friends in Cabo San Lucas, Mexico, and Benny Blanco with his friends in Las Vegas.



It looks like they were celebrating their bachelorette parties! 👀 pic.twitter.com/goTG7fnWTX — Selena Gomez Worldwide | Fan Account (@WorldwideSelG) August 25, 2025

Por su parte, Blanco admitió en el pódcast Therapuss with Jake Shane el pasado 10 de julio que aún no han avanzado mucho en los preparativos: “Estamos trabajando en tantas cosas que ni siquiera hemos tenido tiempo de ocuparnos, pero estamos muy emocionados. Creo que este verano nos sentaremos y diremos: ‘OK, ¿qué vamos a hacer, amor?’”.

Lo que sí adelantó es el espíritu que quieren para su enlace: “Será tranquilo. Será increíble”.

Con estas celebraciones de despedida, queda claro que Selena Gómez y Benny Blanco disfrutan a su manera los días previos al que promete ser uno de los matrimonios más comentados del espectáculo internacional.