Anillos de compromiso más costosos de las celebridades ¿Cuál es el más caro de la historia?

Estos aros son mucho más que joyas: son símbolos de amor, poder y estatus que en muchos casos han pasado a la historia como verdaderas piezas de arte.

Algunos alcanzan valores millonarios que superan el precio de una mansión, convirtiéndose en íconos de la cultura pop y del lujo. Desde el legendario anillo de Grace Kelly hasta la reciente joya de Taylor Swift, repasamos los más espectaculares y famosos del mundo del entretenimiento y la realeza.

Grace Kelly

En 1956, el príncipe Rainiero de Mónaco obsequió a la actriz un diamante de 10.47 quilates en corte esmeralda, diseñado por Cartier. En su época costó 4 millones de dólares, pero hoy está valuado en 38.8 millones. Es considerado el anillo de compromiso más costoso y célebre del mundo.

Jackie Kennedy Onassis

Cuando Aristóteles Onassis le propuso matrimonio, eligió el Lesotho III de Harry Winston, con un diamante esmeralda de 40.42 quilates. Tras la muerte de Jackie, la pieza fue subastada en 1996 por 2.6 millones de dólares, equivalentes hoy a 20 millones.

Elizabeth Taylor

En 1968, Richard Burton sorprendió a la actriz con un diamante de 33.19 quilates, corte Asscher. Pagó por él 305 mil dólares, pero en una subasta de 2011 alcanzó los 8.8 millones. Actualmente se conoce como “El Diamante Elizabeth Taylor”, una de las joyas más recordadas de Hollywood.

Mariah Carey

El magnate James Packer le entregó a la cantante en 2016 un diamante esmeralda de 35 quilates, valorado en 10 millones de dólares. Aunque el compromiso no prosperó, Carey conservó la joya hasta 2018, cuando la vendió por 2.1 millones.

Kim Kardashian

En 2013, Kanye West preparó una propuesta inolvidable en el estadio de los Gigantes de San Francisco. Le entregó un anillo con un diamante cushion-cut de 15 quilates, firmado por Lorraine Schwartz, valorado en 8 millones de dólares. Posteriormente, le regaló una réplica de 20 quilates que costó 4 millones, aunque esta fue robada en París.

Beyoncé

En 2007, Jay-Z selló su compromiso con un anillo de 24 quilates, corte esmeralda, también firmado por Lorraine Schwartz. En su momento costó 5 millones de dólares, pero hoy alcanza un valor de 7.5 millones.

Paris Hilton

En 2005, la socialité recibió de Paris Kassidokostas-Latsis un anillo de 24 quilates con corte esmeralda, valorado en 4.7 millones de dólares en su época. Hoy supera los 7 millones en el mercado.

Jennifer Lopez

La artista ha recibido varios de los anillos más icónicos:

2004: un diamante azul de 8.5 quilates, valorado en 4 millones de dólares (Marc Anthony).

2019: un diamante esmeralda de 15-20 quilates, estimado en 5 millones (Alex Rodriguez).

2021: un diamante verde de 8.5 quilates, también en 5 millones (Ben Affleck).

Vanessa Bryant

El astro del baloncesto sorprendió a su esposa con un diamante púrpura de 8 quilates con corte esmeralda, valorado en 4 millones. Tras su fallecimiento, la joya alcanzó los 6.4 millones en valor de mercado.

Anna Kournikova

La extenista recibió dos anillos del cantante: uno de 11 quilates en forma de pera valorado en 2.5 millones de dólares, y otro de diamante amarillo con corte radiante, de 5.4 millones. Hoy su precio se acerca a los 9 millones.

Blake Lively

En 2012, Ryan Reynolds optó por un diamante ovalado rosa de 12 quilates, creado por Lorraine Schwartz, con un valor de 2.5 millones. Su diseño marcó tendencia al popularizar gemas de colores alternativos en anillos de compromiso.

Ciara

El jugador de la NFL Russell Wilson le entregó en 2016 un anillo de 16 quilates, valuado entre 2 y 2.5 millones de dólares. Antes, la cantante había recibido de Future un anillo de 15 quilates, cuyo precio fue de 500 mil dólares.

Serena Williams

En 2016, Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, le obsequió un diamante ovalado de 12 quilates, acompañado de dos piedras laterales sobre platino. Su precio es de 2 millones de dólares.

Taylor Swift

El pasado 26 de agosto, la cantante recibió de Travis Kelce un anillo diseñado por Kindred Lubeck (Artifex Fine Jewelry, Nueva York). Según Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, se trata de un diamante antiguo de corte cojín alargado, de 8 quilates, color F y pureza VS1. Aunque no se ha confirmado el valor, se estima en 550 mil dólares.