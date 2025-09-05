Radiohead confirma gira 2025 tras siete años de silencio y en medio de polémicas

Después de más de siete años fuera de los escenarios, la agrupación anunció oficialmente su regreso con una gira europea programada para noviembre y diciembre de este año.

El anuncio pone fin a una larga espera para los seguidores de la banda británica, aunque llega acompañado de críticas hacia su guitarrista Jonny Greenwood por una controvertida presentación en Tel Aviv durante los ataques contra Gaza.

La última vez que Radiohead salió de gira fue entre 2016 y 2018 con el tour de A Moon Shaped Pool. Tras ese ciclo, la agrupación decidió tomarse un descanso indefinido que se extendió durante siete años, hasta que finalmente confirmaron su vuelta esta semana.

Los rumores habían crecido entre la comunidad de fans después de que aparecieran carteles en ciudades como Londres, Madrid, Berlín, Copenhague y Boloña. La especulación aumentó cuando la banda actualizó su logo en Bandcamp y rediseñó su página web con un error 404 intencional. Además, Stanley Donwood el diseñador gráfico detrás de gran parte de la estética visual de Radiohead publicó una enigmática ilustración de un cohete, la misma que terminó replicándose en vallas y carteles en distintas capitales europeas.

La confirmación definitiva llegó acompañada de un mensaje de Philip Selway, baterista de la agrupación, quien recordó el momento en que sintieron la necesidad de volver: “Después de una pausa de siete años, se sintió realmente bien tocar las canciones de nuevo y conectar con una identidad musical”, expresó Selway en un comunicado. Y agregó: “eso también nos hizo querer dar algunos shows”.

El músico también extendió una invitación abierta a sus seguidores: “De momento sólo están agendadas esas fechas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”.

Fechas de conciertos de Radiohead

De acuerdo con The Guardian, la gira incluirá 20 conciertos en cinco ciudades europeas, distribuidos de la siguiente manera:

Movistar Arena, Madrid: 4, 5, 7 y 8 de noviembre.

Unipol Arena, Boloña: 14, 15, 17 y 18 de noviembre.

The O2, Londres: 21, 22, 24 y 25 de noviembre.

Royal Arena, Copenhague: 1, 2, 4 y 5 de diciembre.

Uber Arena, Berlín: 8, 9, 11 y 12 de diciembre.

La preventa de boletos estará disponible únicamente a través de un sistema de pre-registro en la página oficial de Radiohead, mecanismo creado para limitar la reventa masiva y priorizar el acceso de los fans.

Durante el periodo de inactividad, los integrantes de Radiohead emprendieron proyectos propios. Thom Yorke y Jonny Greenwood fundaron la banda The Smile junto al baterista de jazz Tom Skinner, mientras que Greenwood también exploró colaboraciones en otros géneros.

En 2023 trabajó con el cantante israelí David “Dudu” Tassa en el álbum Karak Qaribak, un proyecto que reinterpretaba clásicos románticos del Medio Oriente. Aunque la colaboración fue bien recibida, la gira de promoción en la región fue cancelada debido a los ataques recientes contra Gaza.

En 2024, Greenwood se presentó en Tel Aviv mientras continuaban los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, lo que generó fuertes críticas por parte de defensores de la causa palestina. Diversos colectivos incluso llamaron a los fans de Radiohead a boicotear los conciertos hasta que la banda se distancie públicamente del guitarrista.

El regreso de Radiohead representa uno de los acontecimientos musicales más esperados de la década. Sin embargo, la polémica que rodea a Greenwood amenaza con ensombrecer parte del entusiasmo. Para los seguidores, la gira simboliza la oportunidad de volver a escuchar en vivo himnos generacionales como Paranoid Android, Karma Police o Everything in Its Right Place.

A la vez, el debate sobre las posturas políticas de los músicos reabre la discusión sobre el vínculo entre arte y compromiso social. Con entradas a punto de salir a la venta y la expectativa al máximo, está por verse si la controversia tendrá un impacto real en la asistencia a los conciertos o si prevalecerá el fervor por el regreso de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.