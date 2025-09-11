Mujer causa indignación en el Metro de Nueva York al hacerse pedicure en pleno vagón

El transporte público de Nueva York suele ser escenario de situaciones insólitas, pero un reciente episodio captado en video logró superar las expectativas de los usuarios.

Una pasajera fue grabada mientras se hacía un pedicure en un vagón repleto de personas, en plena hora pico, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se observa cómo la mujer saca una lima para remover callosidades con total tranquilidad, como si estuviera en la comodidad de su casa. Lo que más indignó a los pasajeros y a los internautas fue que los restos de piel caían directamente al piso del vagón, un detalle que muchos calificaron como antihigiénico y desconsiderado.

Según los testigos que compartieron el clip, la pasajera parecía ajena a las miradas de incomodidad que le dirigían quienes estaban a su alrededor. Ni el calor ni el poco espacio la detuvieron: convirtió el vagón en su salón de belleza personal.

El video, titulado en redes como “Mujer se limpia los pies en metro de Nueva York”, no especifica la fecha exacta del incidente, pero eso no impidió que se multiplicaran las reacciones. Mientras algunos pasajeros solo observaban en silencio, nadie se atrevió a intervenir. Para algunos, fue por respeto; para otros, por temor o simplemente porque “ya nada sorprende en el transporte público de Nueva York”.

La viralización del clip generó comentarios de todo tipo. Algunos usuarios hicieron bromas irónicas al respecto, señalando que, si la tendencia continúa, pronto podrían aparecer personas ofreciendo cortes de cabello o tratamientos faciales dentro del metro. Otros, en cambio, manifestaron enojo y reclamaron la falta de sanciones frente a comportamientos de este tipo.

“Con un poco de suerte, en el próximo viaje alguien podría ofrecer cortes de cabello o tratamientos faciales”, ironizó un internauta. Otros cuestionaron si la limpieza del metro está preparada para atender este tipo de situaciones que, más allá de lo anecdótico, implican un problema de higiene.

El caso volvió a poner en discusión la diversidad de escenas que ocurren a diario en el metro de Nueva York. Aunque los usuarios ya están acostumbrados a presenciar espectáculos de músicos callejeros, vendedores ambulantes e incluso discursos religiosos, esta vez la sorpresa llegó desde el mundo de la estética personal.

Hasta el momento, se desconoce si la pasajera fue sancionada por su comportamiento. Lo que sí quedó claro, según los comentarios que circulan en internet, es que para muchos la acción representó una falta de consideración hacia los demás.

El episodio refuerza la idea de que, en la ciudad que nunca duerme, el transporte público no solo es un medio de movilización masiva, sino también un escenario en el que cualquier cosa puede suceder. Y aunque algunos ya lo toman con humor, otros reclaman que se establezcan reglas más claras para evitar que situaciones como esta se repitan.