¿Por qué a muchas mujeres exitosas les cuesta encontrar pareja estable?

El éxito profesional y personal no siempre va de la mano con la plenitud sentimental.

Esa es la tesis que desarrolla el psicólogo y terapeuta de pareja Antoni Bolinches en su ensayo El síndrome de las supermujeres (Amat Editorial).

En este ensayo, el autor describe un fenómeno que afecta a mujeres con gran desarrollo laboral, cultural y económico, pero que enfrentan serias dificultades en el terreno amoroso.

“Me pregunté cuáles eran las razones por las que esas mujeres, que habían alcanzado la excelencia profesional y personal, parecían tener más dificultades para encontrar pareja y a partir de ahí comencé a desarrollar la hipótesis que planteo en el libro”, explica el autor, tras cuatro años de sistematización clínica y análisis de casos reales.

Según Bolinches, lo que denomina “síndrome de la supermujer” se entiende como el conjunto de características positivas que fortalecen la seguridad y la autorrealización femenina, pero que, paradójicamente, dificultan la posibilidad de encontrar pareja.

El experto señala una diferencia clara con los hombres: mientras que ellos, al alcanzar una posición destacada, incrementan sus posibilidades de tener pareja, muchas mujeres exitosas tienden a vivir esta etapa en solitario.

En su reflexión, Bolinches matiza incluso una de sus máximas anteriores sobre el amor: “Es incuestionable que los hombres que mejoran son los que más enamoran. En cambio no está tan claro que las mujeres que enamoran sean las que más mejoran”.

El psicólogo sostiene que “una mujer no se enamora si no admira a la otra persona”. Sin embargo, en un contexto donde muchas encuentran pocos hombres admirables, el panorama se complica aún más. A esto se suma otro factor: los hombres con cualidades admirables suelen preferir parejas más jóvenes. “Quieren ser los admirados y no los admiradores y si tienen que elegir entre salir con una mujer de 60 en un plano de igualdad o con una de 40 que les admire, eligen la de 40”, argumenta Bolinches.

La experta en dependencia emocional Elsa Debra coincide en que muchas mujeres poderosas atraen a hombres inseguros o inmaduros. Según explica: “Cuando los controlamos, cuando intentamos manipularlos, cuando ven que emocionalmente los necesitamos… solo quieren irse corriendo. Se sienten culpables y avergonzados por no saber darnos lo que necesitamos, por no ser suficientes. Se sienten inútiles y no merecedores de estar con una mujer poderosa”.

Debra añade que muchas aprendieron desde niñas a “buscarse la vida” y a desarrollar cualidades como disciplina, valentía y perseverancia, herramientas útiles en lo laboral pero poco equilibradas en lo sentimental si no se complementan con paciencia, tranquilidad y confianza. “Atraes lo que necesitas para crecer y evolucionar como persona. Cuanto antes aprendas, antes dejarás de atraer lo que no deseas”, afirma.

En su obra, Bolinches propone tres herramientas para transformar la forma en que se construyen las relaciones:

Aceptación superadora: diálogo interno para asumir contradicciones y responsabilidades. Inteligencia constructiva: autoafirmación y acción coherente con los deseos. Sufrimiento productivo: aprendizaje a partir de experiencias difíciles, que permite madurar y elegir mejor a la pareja.

“El error es creer que por el hecho de haber sufrido ya hemos aprendido. Pero eso no es así. La diferencia entre una persona madura y una persona neurótica es la manera en la que ha asimilado los malos momentos de su vida y cómo ha aprendido de las cosas que ha vivido”, subraya el autor.

En esa línea, resume su planteamiento con una frase contundente: “El amor es cosa de tres: seguridad, madurez y elección consciente”.