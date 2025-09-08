Sydney Sweeney sorprende con transformación extrema para interpretar a una boxeadora

La actriz, reconocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, llevó su carrera a un nuevo nivel con una de las transformaciones físicas y emocionales más desafiantes de Hollywood.

Para protagonizar el biopic Christy, donde da vida a la legendaria boxeadora Christy Martin, la actriz Sidney Sweeney aumentó entre 14 y 16 kilos, entrenó como una atleta profesional y llegó a subirse al ring para combatir de verdad frente a las cámaras.

El filme, dirigido por David Michôd, debutó el 5 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con una ovación que ya desata rumores de una posible nominación al Oscar para la actriz de 27 años.

En una entrevista con Vanity Fair publicada el 4 de septiembre, Sweeney confesó: “Me sentí muy fuerte y poderosa. Lo amé. Poder perderme y convertirme en un vehículo para alguien más es mi sueño”.

El cambio fue evidente: pasó de una talla 23 a una 27 en jeans, sus músculos se desarrollaron notablemente y, según dijo a W Magazine, se sorprendía al mirarse en el espejo: “Mis pechos crecieron. Y mi trasero se hizo enorme. ¡Fue una locura! Estaba como: ‘¡Oh, Dios mío!’ Fue increíble, me sentía tan fuerte, con una fuerza descomunal”.

La preparación incluyó un plan de alimentación hipercalórica supervisado por un nutricionista, con batidos de proteínas, suplementos y comidas constantes. “Comía mucho Smucker’s, muchos sándwiches de mantequilla de maní y jalea, malteadas… siempre estaba comiendo porque era tan activa que lo quemaba todo”, explicó la actriz a Variety durante el TIFF.

Su entrenamiento consistía en tres sesiones diarias: pesas por la mañana, dos horas de kickboxing al mediodía y más pesas en la noche. Todo esto bajo la guía de un preparador físico y un entrenador de boxeo.

Aunque Sweeney tenía experiencia previa en artes marciales como jiu-jitsu y grappling, el boxeo representó un reto nuevo. En palabras suyas: “Mis posturas y gran parte de mi técnica son diferentes al boxeo. Te posicionas distinto y, por supuesto, no te llevan al suelo: todo sucede de pie”.

Tras meses de práctica, la actriz decidió pelear de verdad frente a la cámara. “Durante cada pelea que ves en Christy, realmente nos estamos golpeando. Lo damos todo. Siempre creí que no se podría sentir real si era un doble o si fingíamos los golpes”, afirmó en Variety.

El resultado fue un rodaje intenso. “Me estaban apaleando. Me ponían compresas de hielo en la cara entre tomas. Tenía hematomas terribles después de eso”, relató.

El biopic retrata la vida de Christy Martin, pionera del boxeo femenino en Estados Unidos. Con una carrera que se extendió de 1989 a 2009, fue campeona mundial de peso superwélter y la primera mujer boxeadora en aparecer en la portada de Sports Illustrated.

Pero la película no solo explora sus triunfos en el ring, sino también su turbulenta vida personal. En 2010, su esposo y entrenador James Martin intentó asesinarla; Christy sobrevivió y él fue condenado a 25 años de prisión.

Otro eje central del filme es el retrato de su identidad. En entrevista con Deadline, el director David Michôd señaló: “Christy era una joven gay en un pequeño pueblo de Virginia Occidental en los años 90. Venía de una familia conservadora y no podía ser quien era, así que usó el boxeo como vehículo para expresarse y liberar su ira”.

Tras su exitoso paso por Toronto, Christy llegará a los cines estadounidenses el 7 de noviembre de 2025, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de la temporada de premios.

Con una interpretación visceral y un compromiso físico pocas veces visto en Hollywood, Sydney Sweeney confirma que está lista para dejar huella en la industria y conquistar nuevos terrenos en su carrera.