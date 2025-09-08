Coldplay | Kristin Cabot solicita el divorcio tras escándalo viral con el ex CEO de Astronomer

El verano de 2025 dejó uno de los episodios más comentados en redes sociales: la aparición de Kristin Cabot y Andy Byron, en la “kiss-cam” de un concierto.

Ahora, casi dos meses después de aquel momento, la exejecutiva de la compañía tecnológica ha dado un paso decisivo en su vida privada: pidió oficialmente el divorcio de su esposo, Andrew Cabot.

De acuerdo con documentos obtenidos por el Daily Mail, la solicitud fue presentada el 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire, aunque ninguno de los implicados ha realizado declaraciones públicas.

El episodio que encendió las especulaciones ocurrió el 16 de julio en el Gillette Stadium de Foxboro, Massachusetts, durante un concierto de Coldplay. En medio del show, Chris Martin activó la tradicional “kiss-cam” para destacar a las parejas presentes en el público.

En ese instante, las pantallas gigantes enfocaron a Kristin Cabot y Andy Byron, quienes aparecieron en una postura comprometedora: él la abrazaba por detrás mientras ella sonreía y se dejaba llevar por el momento, hasta que ambos notaron que estaban siendo transmitidos.

La reacción fue inmediata. Byron se agachó para ocultarse y Kristin cubrió su rostro con las manos, lo que alimentó los rumores de una relación extramarital. En cuestión de horas, la escena se viralizó en redes sociales y los internautas rastrearon los perfiles de ambos en LinkedIn, confirmando que los dos estaban casados.

El impacto no tardó en trasladarse al plano laboral. El 19 de julio, Astronomer anunció la renuncia de Andy Byron como CEO, señalando: “Nuestros líderes están obligados a establecer el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió”.

Cinco días después, el 24 de julio, la compañía también confirmó la salida de Kristin Cabot: “Kristin Cabot ya no forma parte de Astronomer. Ella ha renunciado”.

En el plano personal, el escándalo solo profundizó las tensiones en el matrimonio Cabot. Según fuentes citadas por el Daily Mail, la relación ya atravesaba dificultades antes del episodio mediático, pero la exposición pública aceleró el desenlace.

La polémica no sorprendió a Julia Cabot, una de las exesposas de Andrew. Ella contó al Daily Mail que tras el concierto llegó a escribirle directamente: “Él respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo que se estaban separando”.

Julia, sin rodeos, agregó que Andrew Cabot estaba muy lejos de ser “el esposo ideal” y que muchas personas en su entorno atribuyeron lo ocurrido al “karma”.

Además, recordó que su propio proceso de divorcio con Andrew, finalizado en 2018, se extendió por dos años e incluyó un acuerdo millonario en el que obtuvo un millón de dólares, una casa de 1.9 millones y un automóvil de lujo.

El divorcio de Kristin Cabot podría tener un alcance económico considerable. En marzo de 2025, la pareja adquirió una residencia en la costa de New England valorada en 2.2 millones de dólares, lo que podría complicar la división de bienes en el proceso judicial.

Con el trámite ya en curso, el caso se perfila como uno de los divorcios más mediáticos del año en Estados Unidos, con ramificaciones tanto en la industria tecnológica como en la vida personal de sus protagonistas.