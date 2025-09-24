Taylor Swift obtiene orden de restricción contra su acosador reincidente

La cantante logró una nueva medida judicial para reforzar su seguridad personal tras una serie de incidentes preocupantes en su residencia de Los Ángeles.

Una jueza de la Corte Superior del condado concedió una orden de restricción permanente contra Brian Jason Wagner, de 45 años y residente en Colorado, quien intentó en múltiples ocasiones ingresar a la vivienda de la cantante Taylor Swift.

De acuerdo con documentos citados por USA Today y Daily Mail, la resolución emitida el 22 de septiembre obliga a Wagner a mantenerse a más de 100 yardas (aproximadamente 91 metros) de la intérprete de Shake It Off, de su domicilio, su vehículo y sus espacios de trabajo.

Asimismo, el acusado deberá entregar cualquier arma de fuego, municiones o chalecos antibalas, y evitar por completo el contacto físico o digital con la artista durante los próximos cinco años.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia”, expresó Taylor Swift en su petición formal ante el tribunal, según los documentos obtenidos por Daily Mail.

El expediente revela que Wagner no solo se presentó repetidamente en la vivienda angelina, sino que también alteró la dirección de su licencia de conducir para hacerla coincidir con la de la cantante. Además, se atribuyó falsamente la paternidad de un hijo con Swift, intentó desviar correspondencia de su casa y envió mensajes amenazantes a la artista y a su equipo.

Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo y julio de 2024, cuando el hombre fue sorprendido en los alrededores de la propiedad, en una ocasión portando una botella de vidrio que el personal de seguridad consideró un posible objeto peligroso.

Según el testimonio de Alex Welch, miembro del equipo de protección de Swift, Wagner llegó a enviar 26 correos electrónicos en cuestión de semanas, insistiendo en establecer contacto incluso durante un periodo previo de reclusión en 2023.

La jueza consideró que existía un “riesgo inminente” y dictaminó la prohibición absoluta de acercamiento o comunicación, respaldada además por la obligación de entregar armas y equipos balísticos bajo la normativa de California.

Este no es el primer episodio de acoso que enfrenta la estrella del pop. En 2024, un hombre fue detenido en Nueva York tras presentarse más de treinta veces en una de sus propiedades. En 2019, otro individuo fue arrestado en Rhode Island portando herramientas que presuntamente pretendía usar para ingresar a su residencia.

La reiteración de casos ha llevado al equipo de Swift a implementar medidas de seguridad reforzadas, que incluyen: Incremento de personal de protección en domicilios y eventos, instalación de barreras físicas y móviles alrededor de propiedades, coordinación permanente con autoridades locales y federales o el uso de estructuras opacas en eventos públicos para dificultar la visualización directa de la cantante.

La orden permanecerá vigente hasta septiembre de 2030 y faculta a las autoridades a detener de inmediato a Wagner en caso de incumplimiento.

El fallo judicial fue posible pese a que el acusado no se presentó a la audiencia, luego de múltiples intentos fallidos de notificación. La investigadora privada Brooke Berg informó que Wagner no respondió a las citaciones enviadas a sus domicilios en Colorado ni a las llamadas telefónicas.

Con esta resolución, Taylor Swift refuerza su marco de protección legal en medio de una carrera que la mantiene constantemente en el ojo público, donde la seguridad personal de las celebridades continúa siendo un tema de creciente preocupación.