MrBeast se une al elenco de Angry Birds 3 y promete revolucionar la animación mundial

El universo de los pájaros y cerdos más famosos de la animación prepara su regreso triunfal a la pantalla grande.

Angry Birds 3 llegará a los cines de todo el mundo el 23 de diciembre de 2026, adelantando su estreno y convirtiéndose en una de las principales apuestas familiares de la temporada navideña. Esta tercera entrega no solo busca continuar con el éxito de la franquicia, sino también revolucionar el género al integrar figuras del ecosistema digital como parte de su elenco de voces.

La noticia que más ha sorprendido a los fanáticos del cine y de las plataformas digitales es la incorporación de MrBeast (Jimmy Donaldson), considerado el creador digital más influyente del planeta. Con más de 436 millones de suscriptores en YouTube y alrededor de mil millones de seguidores en todas sus redes sociales, Donaldson se ha consolidado como un referente global de contenido viral, desafíos extremos y proyectos filantrópicos a gran escala.

Su impacto trasciende internet. MrBeast ha fundado Beast Industries, lanzó su propia línea de chocolates Feastables y protagonizó Beast Games, la producción más vista en la historia de Amazon Prime Video, la cual ya aseguró renovaciones hasta 2025. La participación del creador en Angry Birds 3 representa un punto de inflexión: es la primera vez que una figura de este calibre en el mundo digital se integra a una franquicia animada de talla internacional.

Junto a MrBeast se suma Salish Matter, creadora con más de 30 millones de seguidores y galardonada como Creadora Femenina Favorita en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025. Ese mismo año recibió también el Premio Webby en la categoría Infantil y Familiar, consolidándose como una voz emergente en el entretenimiento digital.

El elenco también cuenta con la participación de los pioneros de la comedia digital Anthony Padilla e Ian Hecox, creadores de Smosh, quienes volverán a dar vida a Hal y Bubbles. A ellos se suman figuras ya consagradas de la saga como Jason Sudeikis (Red), Josh Gad (Chuck), Rachel Bloom (Silver) y Danny McBride (Bomb).

La lista continúa con talentos de distintas generaciones: Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernandez, Walker Scobell, Sam Richardson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, James Austin Johnson y Psalm West. Este cruce entre voces clásicas y personalidades virales busca conectar con un público diverso y expandir el alcance de la franquicia.

La dirección de Angry Birds 3 estará a cargo de John Rice, mientras que el guion y la producción ejecutiva recaen en Thurop Van Orman. El equipo creativo lo completan John Cohen, Dan Chuba y Carla Connor, quienes aportan experiencia en cine familiar de gran impacto global.

La película surge de la alianza entre Rovio y SEGA, con el respaldo de Prime Focus Studios, Flywheel Media, One Cool Group y dentsu, uniendo fuerzas para garantizar innovación técnica y narrativa. La estrategia de esta entrega es clara: vincular el cine tradicional con el ecosistema digital mediante colaboraciones que amplíen el alcance en nuevas audiencias.

Desde el lanzamiento de su primer videojuego, Angry Birds se transformó en un fenómeno mundial, expandiéndose a series, merchandising y dos películas que obtuvieron cifras destacadas en taquilla. La tercera parte, con estreno adelantado, competirá directamente con producciones de alto calibre como Dune Parte 3 y Avengers: Doomsday.

La integración de MrBeast y otros creadores digitales marca un antes y un después en la industria: por primera vez, el cine animado apuesta de forma directa por figuras que nacieron en las plataformas sociales para conectar con audiencias jóvenes y mantener viva la relevancia de la saga.

Con un elenco multigeneracional, un equipo creativo de experiencia comprobada y el respaldo de gigantes del entretenimiento, Angry Birds 3 no solo busca repetir el éxito de sus predecesoras en taquilla, sino consolidarse como un ejemplo de cómo el cine puede renovarse al sumar referentes digitales que ya dominan la atención global.

El estreno navideño de 2026 se perfila como una fecha clave: el momento en que los pájaros y cerdos de Rovio no solo volverán a volar en la gran pantalla, sino que lo harán de la mano de MrBeast y una nueva generación de creadores que prometen revolucionar la animación.