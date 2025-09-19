Bella Hadid preocupa a sus fans al revelar hospitalización por enfermedad de Lyme

La modelo volvió a ser tendencia mundial tras publicar una serie de fotografías que muestran el duro tratamiento médico al que se somete para combatir la enfermedad, un padecimiento crónico que la modelo enfrenta desde hace más de diez años.

Las imágenes despertaron gran preocupación entre sus más de 60 millones de seguidores, quienes rápidamente inundaron sus redes con mensajes de apoyo y solidaridad.

En las instantáneas, la supermodelo Bella Hadid, de 28 años, aparece en una habitación de hospital, con un suero intravenoso conectado a su brazo, una cánula de oxígeno y bolsas de transfusión. También se la observa con una bolsa de hielo en la frente, visiblemente agotada, acompañada de flores, cartas y hasta una baraja de naipes con la que intenta distraerse durante el tratamiento.

“Perdón por desaparecer siempre, los amo chicos”, escribió Bella en la descripción de la publicación, confirmando que atraviesa una nueva crisis de salud.

La primera en reaccionar fue su hermana Gigi Hadid, quien le dejó un mensaje cargado de afecto: “Te amo. Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces”.

Poco después, sus fanáticos se unieron a la ola de mensajes positivos. “Cuídate y recupérate, el mundo espera siempre a Bella Hadid. Mantente fuerte”, comentó un seguidor. Otro escribió: “Te amo, reina. Estoy enviando energía positiva para tu proceso de sanación”.

La publicación también recibió reacciones de celebridades como Kourtney Kardashian, Candice Swanepoel, Helena Christensen y Elle Macpherson, quienes mostraron su apoyo con “me gusta”.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas. Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sus síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular y articular, además de un característico sarpullido en forma de “ojo de buey”. Sin tratamiento oportuno, puede afectar órganos vitales como el corazón, el sistema nervioso y las articulaciones.

Hadid ha sido una de las voces más visibles en el mundo del espectáculo sobre esta enfermedad. En 2023 compartió parte de su historial médico, conservado por su madre, Yolanda Hadid, donde ya en 2013 se reportaban síntomas como fatiga extrema, insomnio, depresión, complicaciones digestivas y problemas de memoria.

En los años siguientes, los registros confirmaron la presencia de bacterias transmitidas por garrapatas, así como infecciones fúngicas y parásitos. Finalmente, en 2016 los exámenes médicos ratificaron el diagnóstico de Lyme.

La condición no solo afecta a Bella, pues su madre y su hermano menor Anwar Hadid también fueron diagnosticados en 2012, cuando la familia residía en un rancho en Santa Bárbara, California, en contacto constante con la naturaleza.

La lista de celebridades que han revelado padecer esta enfermedad crónica sigue creciendo. En julio, Justin Timberlake confesó que sufre de Lyme, al que describió como “debilitante”. Otros artistas como Justin Bieber, Avril Lavigne, Amy Schumer, Kelly Osbourne y Ben Stiller también compartieron lo complejo que resultó llegar al diagnóstico tras enfrentar síntomas confusos durante años.

Pese a las dificultades, Bella Hadid mantiene una actitud resiliente. Su decisión de mostrar los momentos más vulnerables de su lucha busca, según ha dicho en entrevistas previas, dar visibilidad a la enfermedad y brindar esperanza a quienes atraviesan una situación similar.

El testimonio de la modelo recuerda la importancia de un diagnóstico temprano y de no minimizar síntomas que pueden confundirse con simples cuadros gripales o fatiga. Mientras tanto, sus seguidores continúan enviándole apoyo incondicional, reafirmando su admiración por la valentía con la que enfrenta este difícil proceso.