Christian Nodal acusado de frenar la gira mexicana de Cazzu

El nombre del artista, uno de los exponentes más influyentes del regional mexicano, vuelve a ser tendencia.

Esta vez, no se trata de un nuevo lanzamiento musical ni de su vida sentimental, sino de acusaciones que lo señalan de haber interferido en la gira de su expareja y madre de su hija, la cantante argentina Cazzu.

De acuerdo con información difundida en el programa Siéntese quien pueda, conducido por Luis Magaña, varios empresarios mexicanos habrían cancelado presentaciones previamente pactadas con la artista tras recibir presuntas advertencias vinculadas al equipo del intérprete de “Adiós Amor”. “La gente de Nodal nos está diciendo que si contratamos a ‘Cazzu’, nos cancelan las dos fechas que ya tenemos con ellos. Bloqueando a la mamá de su hijita”, aseguró el comunicador.

Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, tenía todo listo para expandir su tour Latinaje en vivo en distintas ciudades del país. Monterrey, Guadalajara, Mérida y Puebla figuraban en las conversaciones con empresarios de espectáculos, quienes ya habían recibido cotizaciones, riders técnicos e incluso avanzado con pagos para concretar los contratos.

Sin embargo, y según relató Magaña, algo cambió de manera abrupta. “Primero, ‘Cazzu’ anunció que tiene una serie de presentaciones en México, entonces los empresarios empezaron a buscarla. Ya estaba casi todo listo, ya se habían intercambiado incluso las contrataciones, cuando empezó a llegar la feria de las cancelaciones: ‘Pues que esta no, y que esta no, y que esta no’”, narró el periodista, detallando que los acuerdos prácticamente cerrados terminaron siendo descartados sin explicaciones claras.

Ante esta situación, el equipo de La Jefa comenzó a indagar qué ocurría y por qué los promotores parecían desistir uno tras otro. La respuesta, según fuentes consultadas por Magaña, habría sido que Christian Nodal condicionaba su colaboración con dichos empresarios a no trabajar con la madre de su hija, Inti.

Hasta el momento, ni Cazzu ni Nodal han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones, lo que ha incrementado las especulaciones en redes sociales. Seguidores de la cantante argentina consideran que la información podría ser cierta, especialmente porque la artista ya ha enfrentado otros desencuentros con el sonorense.

Incluso, algunos usuarios sugieren que los Aguilar familia con la que Nodal mantiene vínculos profesionales habrían influido en la decisión de ciertos empresarios para frenar la expansión de la gira. No obstante, estas versiones carecen de confirmación oficial y forman parte de la conversación mediática que rodea a la expareja.

El propio Magaña aclaró que, aunque sus fuentes son confiables, no tiene pruebas concluyentes: “Aunque recalcó que no tiene la certeza de todos los dichos que le filtraron sus fuentes, hasta el momento ni ‘Cazzu’ ni Nodal se han confirmado o desmentido la noticia”.

Pese al ruido mediático, Cazzu mantiene su agenda de conciertos en pie. El próximo 14 de octubre ofrecerá dos presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, una de las plazas más importantes de su carrera. Después, llevará su música a Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla, consolidando así su relación con el público mexicano, uno de los más fieles en su trayectoria internacional.

Los seguidores de la cantante se han volcado en redes sociales para mostrarle apoyo y manifestar su indignación ante la posibilidad de que su carrera esté siendo saboteada por motivos personales. “Si fue capaz de prohibir que la pequeña Inti viaje al extranjero con su madre mientras trabaja, es posible que también le haya arrebatado contratos”, opinó un usuario en redes, reflejando el sentir de muchos fanáticos.

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu evidencia cómo la vida personal y profesional de los artistas puede entrelazarse, generando consecuencias en sus carreras y en la industria del entretenimiento. Mientras los rumores crecen, el público espera un pronunciamiento oficial que aclare si, en efecto, el cantante está interviniendo en la carrera de la madre de su hija.

Por ahora, lo cierto es que Cazzu sigue firme con su tour mexicano y que las especulaciones en torno a la supuesta presión de Nodal se han convertido en uno de los temas más comentados del mundo de la música latina.