Beta Mejía sorprende con un reto viral y viaja a Panamá para los Premios Juventud 2025

El creador de contenido Beta Mejía, cuyo nombre real es Jonathan Betancur, volvió a ser tendencia gracias a un video cargado de humor y tensión que compartió en sus redes sociales.

En la grabación, su novia, Alejandra Jaramillo, presentadora e influencer ecuatoriana, le impone un reto con una condición particular: si no lo lograba, no tendría “permiso” para viajar a Panamá a los esperados Premios Juventud 2025. Lo que parecía una estrategia para frustrar el viaje terminó convirtiéndose en el trampolín que lo llevó directo a la cita musical más importante del año en Latinoamérica.

En el clip, Beta Mejía debía cumplir el famoso “reto de la botella”: lanzarla al aire y lograr que quedara de pie tras la caída. Aunque su novia intentó sabotear el intento, el creador no solo consiguió completar el desafío, sino que además lo hizo con estilo, provocando risas y aplausos de sus seguidores.

Tras lograrlo, Beta Mejía no perdió la oportunidad de compartir la noticia en Instagram con una frase que refleja su estilo desenfadado y cómplice con el público: “La dicha de uno es la tristeza de otro … Panamá aquí vamos”.

La publicación se viralizó en cuestión de horas, confirmando que su participación en los Premios Juventud era ya una realidad.

La edición número 22 de los Premios Juventud no será una más en la historia de la gala. Por primera vez, la ceremonia se celebra fuera de Estados Unidos y Panamá será el epicentro de la llamada “fiesta más hot del año”. La cita está programada para el jueves 25 de septiembre con transmisión en vivo a través de Univision y la plataforma de streaming ViX.

El evento busca reconocer la diversidad del talento latino con 41 categorías y un total de 231 nominados. Beéle, Karol G, Shakira, Maluma, Manuel Turizo, Feid, Sebastián Yatra y J Balvin son solo algunos de los nombres colombianos que destacan en la lista, reforzando la influencia del país en la industria musical global.

La fiesta contará con más de 30 presentaciones en vivo que abarcan desde el pop y el reguetón hasta el afrobeat y la cumbia. Entre los más esperados están Marc Anthony y Wisin, quienes estrenarán una colaboración especial; Gloria Trevi y Grupo Firme con “Súfrale”; y Camilo, que presentará por primera vez su tema Una Vida Pasada, además de una colaboración con Morat.

El episodio de Beta Mejía confirma cómo los creadores de contenido logran conectar el entretenimiento digital con los grandes escenarios internacionales. Su peculiar forma de anunciar que viajará a los Premios Juventud se convierte en una muestra de cómo el humor, las redes sociales y la música forman hoy una misma conversación cultural.

Con el reto superado y su lugar asegurado en Panamá, Beta Mejía será testigo de una edición histórica de los Premios Juventud, que promete quedar en la memoria no solo por la música, sino también por las anécdotas virales que la rodean.