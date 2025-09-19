Scream 7 | Matthew Lillard, el villano original, regresa como Stu Macher en Ghostface

La espera terminó: el actor, recordado por su icónico papel como en la primera Scream (1996).

Matthew Lillard confirmó oficialmente su regreso a la saga en la séptima entrega, que llegará a los cines el 27 de febrero de 2026. El anuncio lo hizo durante el Silver Scream Con en Worcester, Massachusetts, donde compartió escenario con Skeet Ulrich, quien dio vida a Billy Loomis. “Estoy encantado de volver. La película es fantástica y estoy muy emocionado de que la gente la vea”, expresó el actor de 55 años, que también es conocido por interpretar a Shaggy Rogers en Scooby-Doo (2002).

Lillard reveló que fue Kevin Williamson, creador de la saga, quien lo contactó personalmente para ofrecerle el papel. “Literalmente pensé: ‘He estado esperando esta llamada durante unos 20 años’. Estaba tan emocionado que recuerdo el momento exacto, dónde estaba, incluso qué ropa llevaba. Fue increíble”, recordó el actor frente a los fanáticos.

Aunque en la película original Stu aparentemente muere cuando Sidney Prescott (Neve Campbell) le arroja un televisor encima, la falta de confirmación oficial alimentó teorías durante casi tres décadas. El propio Lillard avivó los rumores en enero pasado al publicar en Instagram una de las frases más icónicas de su personaje: “My mom and dad are gonna be so mad at me!!”.

El actor también quiso tranquilizar a los seguidores de Scream que temen que la historia pierda fuerza en esta nueva entrega. Durante el evento, aseguró: “No se va a arruinar la franquicia, esa es la buena noticia…”. Y añadió que la producción está cuidando cada detalle para mantener la esencia de la saga, evitando filtraciones hasta su estreno.

Scream 7 reunirá a parte del elenco original: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette y Roger L. Jackson, la voz inconfundible de Ghostface. A ellos se suman nuevos talentos como Isabel May, quien interpretará a la hija de Sidney, y Joel McHale, que dará vida a su esposo.

El reparto también incluye a Scott Foley, Mark Consuelos, Celeste O’Connor, McKenna Grace, Asa Germann y Sam Rechner, mientras que Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown volverán en los roles que desempeñaron en las últimas dos entregas.

La dirección estará a cargo de Kevin Williamson, creador del guion original, quien debuta oficialmente como director de la saga. Su objetivo es rendir tributo al fallecido Wes Craven, responsable de las primeras cuatro películas.

“Queremos reencontrar el terror y dejar un poco de lado lo sangriento”, explicó Williamson, adelantando que la séptima entrega se centrará más en el misterio y en la esencia que convirtió a Scream en un fenómeno cultural desde 1996.

Con el regreso de Matthew Lillard y la visión renovada de su creador, Scream 7 se perfila como uno de los estrenos de terror más esperados de 2026.