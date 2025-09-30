Clima en Panamá: Imhpa alerta sobre lluvias y tormentas en zonas marítimas; el resto del país se mantendrá estable

Se insta a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para este martes 30 de septiembre, destacando la advertencia de lluvias con tormentas en zonas marítimas, mientras que las condiciones sobre el resto del país se mantendrán, en general, estables.

Clima y temperaturas

Durante las próximas horas, el tiempo se mantendrá mayormente estable, con la excepción de zonas específicas como el Golfo de Chiriquí y el Caribe, donde se esperan lluvias ocasionales.

En horas de la mañana se prevén lloviznas en el este de Panamá y el golfo, con el resto del territorio cubierto por una densa capa de nubosidad.

Para horas de la tarde se anticipan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en las regiones del centro y occidente, aunque la intensidad será menor hacia el oriente del país.

Mientras que, en la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, con cielos parcialmente nublados y algunos momentos de despeje.

Las temperaturas mostrarán un marcado contraste entre las zonas altas y la región central.

Mínimas: En las áreas montañosas y de mayor altitud, las mínimas oscilarán entre los 10 °C y 15 °C. En el resto del país, el amanecer será más templado, entre los 16 °C y 21 °C.

A lo largo del día, las máximas se mantendrán entre los 23 °C y 25 °C en gran parte del territorio. Sin embargo, la zona central será más cálida, con valores que podrían alcanzar entre los 26 °C y 32 °C.

Vientos y condiciones marítimas

Se espera que los vientos se mantengan entre ligeros y moderados en todo el país, con velocidades de 5 a 20 km/h predominando del sur. El Imhpa advierte sobre un patrón de confluencia en varias regiones, lo que podría favorecer un aumento en la inestabilidad atmosférica.

En cuanto a las condiciones marítimas, en ambos litorales (Caribe central y Pacífico, salvo el Caribe occidental-oriental), el régimen se mantiene mayormente estable. Las olas se situarán por debajo de 1.70 metros, lo que indica condiciones favorables para la navegación costera y las operaciones portuarias. No se esperan eventos de mar de fondo.

Índices de radiación UV-B

Se anticipan índices de radiación ultravioleta en niveles de moderados a altos, con valores estimados entre 6 y 9 en la escala internacional de medición.

Debido a este riesgo moderado, el Imhpa recomienda a la población utilizar protección adecuada —como bloqueador solar, gafas oscuras y ropa ligera—, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

Se insta a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones.