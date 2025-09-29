Aprueban en tercer debate eliminación de términos peyorativos hacia personas con discapacidad.

La norma, que había sido objetada previamente por el Órgano Ejecutivo, recibió la aprobación de los diputados, quienes respaldaron los cambios en nueve artículos del Código Civil.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de Ley 130, que modifica el Código Civil para eliminar términos considerados peyorativos, obsoletos o despectivos al referirse a las personas con discapacidad, fue aprobado este lunes 29 de septiembre en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional.

El objetivo principal de la iniciativa es eliminar estigmas y promover la inclusión, sustituyendo expresiones ofensivas por un lenguaje neutro y respetuoso, como el de “persona con discapacidad”. La entidad indicó que se busca evitar eufemismos condescendientes que, en lugar de integrar, refuerzan la discriminación.

La propuesta fue impulsada por la diputada Ariana Coba, quien destacó la importancia de reconocer y proteger los derechos de este grupo poblacional. Según la diputada, la reforma representa un paso necesario hacia una sociedad más inclusiva.

El cambio legislativo también responde a compromisos internacionales adquiridos por Panamá, país signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley 25 de 2007, que promueven la igualdad y el respeto.