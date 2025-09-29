Desfiles patrios 3 y 4 de noviembre: Alistan logística y seguridad para que sean 'fluidos' y 'seguros'

Detalles logísticos se darán a conocer en una conferencia de prensa en octubre, donde se abordarán temas como las rutas oficiales, el orden de participación de las delegaciones, horarios de inicio, vías de acceso y cierres vehiculares,

Panamá/De cara a las celebraciones cívicas del 3 y 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca), en coordinación con estamentos de seguridad e instituciones gubernamentales, realizó su segunda reunión de organización con el propósito de garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo fluido de estas festividades.

Cristóbal Batista explicó que la reunión incluyó además una conferencia sobre el uso correcto y conocimiento de los símbolos patrios, dictada por el historiador e investigador Vladimir Berrío-Lemm, en su rol como director y coordinador nacional de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación.

Sin embargo, los detalles logísticos se darán a conocer en una conferencia de prensa en octubre, donde se abordarán temas como las rutas oficiales, el orden de participación de las delegaciones, horarios de inicio, vías de acceso y cierres vehiculares, así como la ventanilla única que habilitará la Alcaldía de Panamá para la gestión de permisos de puestos de venta de alimentos.

La Comisión Nacional de Desfiles Patrios reitera su compromiso con la ciudadanía de asegurar unas celebraciones cívicas seguras, ordenadas y llenas de fervor patriótico.