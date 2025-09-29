Ministro Chapman se abre al diálogo, pero descarta aumento del presupuesto 2026, solo reajustes

"No habrá aumento porque le hemos prometido al país y al mundo, a los inversionistas que confían en Panamá, que cumpliremos con la meta fiscal del próximo año de no exceder un déficit de 4%”, dijo el ministro.

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que está dispuesto a recibir las recomendaciones que emanen de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sobre el presupuesto del Estado 2026. Sin embargo, aclaró que esto no significará un aumento en el gasto total, sino que, de ser necesario, se harán reasignaciones de recursos entre instituciones.

Este ministro escucha, no solamente a los diputados; ha estado escuchando con mucha atención a los ciudadanos. He recogido opiniones supremamente interesantes, constructivas, que agregan valor a la economía nacional. Creo que es una oportunidad de trabajar en armónica colaboración con la Asamblea Nacional para hacer ajustes en el presupuesto. Yo soy un ministro completamente flexible y abierto al diálogo, y si hay propuestas válidas de reasignación de recursos, por supuesto que se van a escuchar”, expresó.

Chapman explicó que la principal función del MEF es estabilizar las finanzas públicas, mantener una política fiscal clara y elaborar un presupuesto integral que permita orientar a ministerios y entidades en la asignación eficiente de recursos.

“Se ha dado un proceso bien interesante donde queda en evidencia que en muchos ministerios se pueden hacer reasignaciones de recursos. En ese sentido, este ministerio tiene la mayor voluntad de ayudar en función de la retroalimentación recibida”, señaló.

Ministerios donde habría ajustes

El titular del MEF mencionó que los sectores en los que podrían realizarse reasignaciones son educación, salud y agua.

No hemos recibido recomendaciones todavía de la Comisión de Presupuesto. Esperamos recibirlas esta semana. Yo he escuchado muchas solicitudes de reasignación, por ejemplo, en salud, en educación y en agua, que para decirles la verdad son música para mis oídos”, comentó el ministro este lunes.

Chapman recalcó que los cambios no representarán un aumento del presupuesto, sino un reajuste.

“No habrá aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su compromiso fiscal, que debemos cumplir. Este ha sido un gobierno que, cuando realiza promesas de metas fiscales, las cumple, y ese es nuestro norte”, insistió.

El escenario en la Asamblea

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, concluyó las vistas presupuestarias en las que participaron 96 instituciones. La mayoría se quejó de los recortes aplicados por el MEF frente a las asignaciones que habían solicitado.

Ante ello, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, anunció en TVN Noticias que entre lunes y martes estarían enviando al Ejecutivo las recomendaciones de ajustes. Los temas prioritarios, dijo, serían salud, educación y el sector agropecuario.

¿De dónde saldrán los fondos?

Chapman adelantó que los recursos para cubrir los ajustes podrían salir de recortes en viáticos y de la eliminación de ciertos seguros privados para funcionarios.

“Ojalá vengan en ese ámbito”, indicó. El ministro explicó que la clave será el “reajuste”:

No habrá aumento porque le hemos prometido al país y al mundo, a los inversionistas que confían en Panamá, que cumpliremos con la meta fiscal del próximo año de no exceder un déficit de 4%”.

Chapman señaló que cumplir con la meta fiscal permitirá desacelerar el crecimiento de la deuda pública, con el objetivo de detener su incremento hacia el final de la década.

“El próximo año nuestra meta es no tener que pedir prestado para pagar intereses”, sostuvo.

Además, adelantó que el MEF trabaja en proyectos de reforma legal para corregir distorsiones que generan presiones sobre el presupuesto.

Con información de María De Gracia.