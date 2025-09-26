Asamblea alista informe al Ejecutivo y promete transparencia en tema de oficinas especiales

Panamá/Entre el lunes y martes de la próxima semana, la Asamblea Nacional estaría remitiendo al Ejecutivo sus recomendaciones sobre el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2026, según anunció el presidente de ese órgano del Estado, el diputado Jorge Herrera.

Ayer, jueves, culminó la sustentación de las vistas presupuestarias a 96 instituciones del Estado. De acuerdo con Herrera, los temas a los que se le prestará mayor atención o prioritarios en las recomendaciones serán salud, educación y el sector agropecuario, dado que fueron los sectores donde se presentaron mayores solicitudes de recursos.

“Primeramente que todo, reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Eduardo Vázquez y todos los otros 14 miembros. Fueron 96 vistas presupuestarias que se dieron. Terminamos ayer a las 11:45 de la noche y no se dio ningún madrugonazo, sino que había instituciones desde las 9 de la mañana esperando y era ilógico que las mandáramos para su oficina y que no se les atendiera”, destacó.

Señaló que “ahora nos toca hacer esas recomendaciones (…) Yo creo que con responsabilidad y conversaciones se puede lograr un objetivo y llevar un presupuesto bien razonable a la Asamblea”.

Consultado sobre las llamadas “oficinas especiales” de algunos diputados, Herrera confirmó que ya ha sostenido conversaciones con el contralor para abordar este asunto.

Mira, yo creo que este tema ya ha sido bastante sonado. Estas oficinas ya los diputados vienen con un par de años teniéndolas. Nosotros hemos pedido ya al departamento de infraestructura de la Asamblea, nos dieron un informe junto al contralor, veremos qué se podrá realizar de una manera legal, pero son las oficinas que ellos comparten”, indicó.

El presidente añadió que, junto al contralor, Anel Flores se han discutido además otros temas, como los relojes biométricos y nuevas medidas para reforzar la fiscalización en la Asamblea. “Tenemos buena comunicación y lo que queremos es más transparencia. ¿Qué nos exige la población afuera? Transparencia, rendición de cuentas, y yo creo que la Asamblea no puede escapar de este tema”, precisó.

En otro tema, el diputado se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a los candidatos al Parlacen a buscar sus votos de manera directa.

Yo estoy totalmente de acuerdo y te lo digo con la mayor sinceridad posible. Yo creo que ya no dependerá directamente de los partidos políticos llevar una lista, sino que vaya directamente a buscar esos votos casa por casa, como lo hacemos nosotros en la contienda electoral”, expresó.

Con información de Elizabeth González.