TE bajo presión: Nuevo método de elección al Parlacen podría elevar costos y abrir el debate político

El tema deberá ser abordado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que en estos días discute cambios al Código Electoral y que, posteriormente, pasarán a consideración de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el mecanismo de elección de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha generado una ola de reacciones políticas y ciudadanas. Mientras varios sectores celebran la decisión como un avance democrático, algunos diputados del propio Parlacen advierten sobre la compleja tarea que ahora recaerá en el Tribunal Electoral (TE).

Uno de ellos es el diputado Dorindo Cortés, de Realizando Metas, quien cuestionó el rol asumido por la Corte.

A mí me parece que la Corte hizo una lectura sesgada del Tratado Constitutivo, porque si bien es cierto que habla de elecciones directas y democráticas, en otros apartados se señala que los funcionarios electos para el Parlacen estarán acogidos a las legislaciones internas”, expresó.

Para Cortés, el fallo genera un vacío que solo el TE podrá definir. “Ese fallo obviamente tiene un reto importante para el Tribunal Electoral en la modalidad de la reglamentación de cómo se harían las elecciones y cómo se determinarían las 20 curules”, advirtió.

El diputado planteó que, hasta ahora, Panamá había tenido un mecanismo “más democrático” al permitir la participación de candidatos independientes, algo poco común en otros países del bloque regional.

Además, recalcó que, en la mayoría de las naciones que integran el Parlacen, la elección está ligada a la presidencial.

El único funcionario que va a una elección general a lo largo y ancho del país es el presidente de la República. Todo lo demás participa en circunscripciones determinadas. Entonces, ¿el Tribunal qué hará? ¿Creará una circunscripción nacional o lo llevará a nivel de circuito como los diputados de la Asamblea Nacional?”, planteó, dejando abierta la incógnita.

Lo que dice la Corte

El fallo de la CSJ sostiene que los artículos del Código Electoral que ataban la asignación de curules del Parlacen al resultado de la elección presidencial violaban principios como la representación proporcional y el voto directo.

“Que los electores voten por una lista cerrada para elegir a los diputados del Parlacen y cuya elección depende del resultado obtenido en los comicios presidenciales contraviene el principio de representación proporcional fijado en la Constitución”, establece la parte resolutiva.

Esto significa que, de cara a los comicios de 2029, los diputados al Parlacen deberán salir a buscar votos propios, tal como ocurre con los candidatos a la Asamblea Nacional.

El costo de las elecciones

Además de los cambios normativos, el fallo acarrea un desafío financiero. Solo las elecciones pasadas costaron al Estado $106 millones 630 mil 399, y se anticipa que implementar un nuevo método de votación podría requerir aún más presupuesto. Este medio consultó al Tribunal Electoral para conocer su postura sobre la aplicación del fallo, pero no obtuvo respuesta.

Voces ciudadanas y políticas

Desde la sociedad civil, Giulia De Santics, de la Asociación Panameña de Debate (Apde) y miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, celebró la decisión.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia reconoce que la ley que regula la elección de los diputados al Parlacen es violatoria del Tratado de Integración Centroamericana, al disponer que deben ser elegidos de la misma manera que los diputados nacionales, es decir, mediante voto directo y proporcional”, afirmó.

De Santics añadió que la fórmula anterior, ahora derogada, “creaba una elección indirecta, atada a los resultados presidenciales, lo cual violaba la letra y el espíritu democrático de dicho Tratado y debilitaba la representatividad ciudadana”.

En esa misma línea, José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, aseguró estar “100% de acuerdo” con la medida, recordando que era un reclamo histórico desde la incorporación de Panamá al organismo. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, coincidió: “Yo creo que ya no dependerá directamente de los partidos políticos llevar una lista, sino que cada candidato vaya a buscar esos votos casa por casa, como lo hacemos nosotros en la contienda electoral”.

También el diputado del Parlacen José Ramos, de Realizando Metas, consideró que el fallo puede darle un nuevo aire al cuestionado foro regional. “Es positivo que los candidatos salgan a competir con su rostro, con sus créditos, con su hoja de vida. Eso va a ayudar a cambiarle la imagen al Parlacen. Ya no van a decir que es una cueva de donde nos nombran a dedo, sino un lugar con representantes electos por la gente”.

Una tarea compleja para el TE

El consenso en los pasillos políticos es que el Tribunal Electoral enfrenta ahora una tarea monumental: diseñar un nuevo mecanismo que garantice legitimidad democrática y que sea viable dentro de la complejidad logística y financiera de un proceso general.

Candidaturas nacionales o por circuitos, inclusión de independientes, fórmulas de proporcionalidad y el costo para el Estado son apenas algunos de los dilemas que tendrá que resolver el TE antes de 2029.