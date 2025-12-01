Contenido exclusivo: Taboga, detrás del turismo

Taboga, Panamá/Taboga, la llamada isla de las flores, es uno de los destinos turísticos más visitados del país, pero detrás de esa postal perfecta hay historias que rara vez se muestran: desafíos en servicios básicos, limitaciones económicas y la lucha diaria de sus residentes por mantener viva su identidad.

Como un lugar tranquilo y lleno de paz, así define Taboga el señor Severino Muñoz, quien se enamoró de la isla hace 33 años y desde entonces no ha cambiado su lugar de residencia. Históricamente conocido como un paraíso tropical, sitio de descanso y turismo, era una isla cuyos habitantes se dedicaban a la pesca, a la estiba del atún y al cultivo de la piña. Pero eso cambió. A Severino lo encontramos vendiendo boletos, frente a su pequeño negocio.

Y es que hoy día los oficios para subsistir son otros, como la limpieza de áreas verdes, el traslado de materiales de construcción, los conocidos paragueros y la venta de comida y bebidas para los turistas. Griselda Labrador, una mujer tabogana de 72 años, se dedica a la limpieza de viviendas.

Tal como ocurre en algunos puntos de la ciudad, Taboga tiene muchos problemas que atentan contra su desarrollo. Uno de los más graves es la falta del suministro de agua potable. Actualmente, las autoridades realizan introducción de tuberías de suministro en sus estrechas calles, como parte de estas mejoras.

Caminando por la isla nos encontramos con Gustavo Pardo, quien vive en Taboga desde hace 9 años. Situaciones complejas en su país de origen, Colombia, lo obligaron a emigrar. Vio en Taboga un gran potencial y en su pequeño negocio recibe a turistas todos los días. Nos explicó cómo se transportan los residentes internamente en Taboga.

A través de un camino empedrado y con un poco de dificultad, llegamos hasta donde se construye la nueva planta desalinizadora de agua de mar de Taboga. La cual tendrá una capacidad de 100 mil galones. Aquí está la esperanza de sus poco más de mil habitantes.

En algunas cosas, los lugareños prefieren seguir la tradición autóctona de prescindir de vehículos de motor. Consideran que la inclusión de mayor cantidad de vehículos está impactando su calidad de vida. Algo en lo que tomarán medidas.

Entre sus viviendas pintorescas y después de la parroquia San Pedro de Taboga, una de las iglesias más antiguas del litoral pacífico, está el centro de salud, que ya se le quedó corto.

Muchos emprendedores llegaron deslumbrados por la isla… pero ellos también están conscientes de que la educación forma parte esencial del crecimiento de la población.

Aunque en el futuro, los taboganos tendrán que enfrentarse a impactos derivados del cambio climático. Los adultos mayores, aquellos que nacieron y que han crecido en Taboga, esperan que las nuevas generaciones cuiden la isla tanto como ellos. Y que exijan la inversión en infraestructura que posibilite el desarrollo que les garantice una vida digna, lo más cercano posible a lo que ocurre en tierra firme.

Mientras tanto, su esperanza sigue siendo el turismo, porque Taboga es una isla con un encanto único, a pesar de sus necesidades.