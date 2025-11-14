¡Residentes de Taboga en pie de guerra! Exigen revertir alza del pasaje; no se descartan nuevas concesiones

El objetivo es lograr una respuesta formal de las otras dos empresas inactivas, evaluar si el alza está justificada y garantizar tarifas asequibles para los residentes.

Taboga/El Consejo Municipal de Taboga sesionó este jueves en medio de una alta participación de residentes y comerciantes, quienes rechazaron el aumento en el precio del pasaje hacia la isla, medida que detonó protestas y el cierre del muelle durante las fiestas patrias.

La reunión se desarrolló en el Centro Cultural de Taboga, hasta donde llegaron autoridades locales, representantes de la única empresa que actualmente opera el servicio de ferry y el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien acudió tras los incidentes recientes.

El alza que desató la crisis

Según denunciaron los residentes, las empresas de transporte marítimo aumentaron de manera abrupta el costo del pasaje:

Nacionales : de 20 a 24 dólares (+4)

: de 20 a (+4) Extranjeros: de 30 a 36 dólares (+6)

Este incremento provocó molestia entre los tabogueños, quienes dependen del ferry para trasladarse a la capital por trabajo, educación, salud y abastecimiento. Durante las fiestas patrias, imágenes difundidas en redes sociales mostraron a vecinos bloqueando el muelle e impidiendo el ingreso de turistas como medida de protesta.

“Nunca nos llamaron”: reclamo del Consejo Municipal

El concejal Raúl Varela explicó que el Consejo había pedido explicaciones desde meses atrás a las empresas que prestan el servicio, pero nunca recibieron respuesta.

“Cada uno de los miembros del Consejo cuestionó el alza porque el combustible no ha subido. Quedamos en que llevarían nuestras inquietudes… pero nunca nos llamaron”, denunció Varela.

Actualmente, tres empresas están autorizadas para operar, pero solo una mantiene el servicio activo tras los conflictos recientes.

Comerciantes: “Estamos siendo golpeados”

La comerciante y residente Yamilet de Botello advirtió que el aumento afecta directamente a quienes dependen del turismo, que es hoy la principal actividad económica de Taboga.

“Estoy firme con el pueblo. Creo que el alza al residente es una injusticia. Dependemos del turismo y no estamos recibiendo ningún beneficio de las empresas de transporte. Deberíamos tener un precio fijo para los tabogueños”, señaló.

Afirmó que sus ingresos han caído drásticamente y que muchos emprendedores están en la misma situación.

La empresa ofrece ajustes, pero persisten los reclamos

Durante la sesión, uno de los representantes de la empresa que sigue operando indicó que han considerado ofrecer tarifas diferenciadas para:

Residentes tabogueños que viajan por necesidad

Usuarios con citas médicas

Niños y estudiantes

“El tabogueño que sale y regresa en la tarde no es un turista, por eso hemos considerado un precio distinto”, afirmó el vocero.

Aun así, los moradores insistieron en que el aumento es injustificado y piden que se restablezcan las tarifas anteriores.

Defensor del Pueblo: “Debe permitirse la libre competencia”

El defensor Eduardo Leblanc criticó la ausencia de instituciones claves en la reunión, como la Autoridad Marítima, responsable de regular estas tarifas.

“Estamos preocupados. La institución encargada de regular no está aquí ni se ha pronunciado. Nuestro mensaje es que dejen entrar a todas las empresas, que haya libre competencia y que se regule bien para evitar abusos u oligopolios”, declaró.

Leblanc también advirtió sobre la necesidad de reforzar las inspecciones de seguridad marítima, señalando que incluso en la lancha donde viajó faltaba equipo de seguridad.

Buscan consenso entre las empresas

Las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo anunciaron que conformarán una comisión de seguimiento que incluirá:

Autoridad Marítima

Autoridad de Turismo

Acodeco

Comunidad tabogueña

El objetivo es lograr una respuesta formal de las otras dos empresas inactivas, evaluar si el alza está justificada y garantizar tarifas asequibles para los residentes.

Por ahora, el incremento se mantiene y solo una empresa continúa operando, lo que ha generado preocupación por un posible monopolio en el servicio hacia la isla.