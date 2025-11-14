Vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, se queda sin visa estadounidense

Panamá/El vicealcalde del distrito de Panamá, Roberto Neyrot Ruiz Díaz, quedó sin visa estadounidense luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocara el documento de manera inmediata, según una notificación oficial fechada el 14 de noviembre de 2025 y enviada por la sección consular de la embajada de EEUU en Asunción, Paraguay.

La comunicación indica que la visa número L9174492, previamente emitida a nombre de Ruiz Díaz, fue anulada debido a información recibida por las autoridades estadounidenses después de su otorgamiento, la cual “indica que usted ya no es elegible para esta visa”.

Del día 5 al 11 de noviembre viaje a Los Angeles, California, sin ninguna novedad migratoria. Al parecer alguien le molesto que viajará y hoy la Embajada de Estados Unidos en Paraguay me comunica la REVOCATORIA DE LA VISA.

Si bien es un derecho de cada país, no lo considero un… pic.twitter.com/lwgiug7KU2 — ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) November 14, 2025

La embajada solicitó al vicealcalde presentarse el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 3:00 p.m. en la sección consular para proceder con la cancelación física del documento y conversar sobre su situación. Sin embargo, aclara que la visa está “legalmente revocada” independientemente de que sea devuelta o no.

El aviso también señala que la decisión será notificada a aerolíneas locales e internacionales, y enfatiza que la revocación es “inapelable”. Aunque Ruiz Díaz podría solicitar una nueva visa en el futuro, la embajada advierte que no existe garantía alguna de aprobación y que su elegibilidad dependerá de una nueva entrevista con un funcionario consular.

Ruiz Díaz reacciona en redes y sugiere motivaciones políticas

Hasta ahora, el vicealcalde no ha emitido un comunicado oficial, pero sí reaccionó en su cuenta de X. Allí afirmó que viajó del 5 al 11 de noviembre a Los Ángeles, California, “sin ninguna novedad migratoria”, y sugirió que la revocación podría tener un trasfondo político.

Escribió en su cuenta de X que "del día 5 al 11 de noviembre viaje a Los Ángeles, California, sin ninguna novedad migratoria. Al parecer a alguien le molestó que viajara y hoy la Embajada de Estados Unidos en Paraguay me comunica la REVOCATORIA DE LA VISA. Si bien es un derecho de cada país, no lo considero un privilegio, ya que cuando llegué no me recibieron con un cheque para gastar allá. Mi posición contra el MOU absurdo firmado por @frankabregom y @PeteHegseth que viola la soberanía del país (lo cual esta demandado en la Corte), así como mi rechazo a la intromisión de Kevin Marino @USEmbPANdescarada e irrespetuosa y permitida por la @CancilleriaPmano van a cambiar, ni variar mi posición (sic)".