Autoridades del Ifarhu evalúan elevar el promedio para acceder al PASE-U y modernizar el sistema de pagos

Director del Ifarhu aclara que no se eliminará el beneficio, sino que se busca estimular el rendimiento

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) analiza posibles ajustes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), entre ellos, un aumento en el promedio mínimo requerido para recibir el beneficio, así como la modernización del mecanismo de pago mediante el uso de tarjetas para garantizar mayor trazabilidad.

El anuncio fue realizado por el director del Ifarhu, Carlos Godoy, durante el proceso del último desembolso del PASE-U, donde explicó que las autoridades mantienen conversaciones con el Ministerio de Educación, entidad encargada de definir las políticas educativas del país.

Según señaló, los análisis buscan entender los efectos que tendría una posible elevación del promedio. “Hay que hacer una evaluación integral porque el programa se diseñó para evitar la deserción escolar”, indicó Godoy. Agregó que, especialmente en zonas de vulnerabilidad, el incentivo económico representa un apoyo clave para que los estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo.

Detalló que el impacto de modificar el promedio ya está siendo evaluado por la institución. “Conocemos las estadísticas de cuánto representa establecer el 3 en los tres pagos, o si se establece el 3.5 o el 4. Eso no conlleva eliminar el beneficio, porque los recursos se disponen. La idea es que hay que esforzarse para lograr los pagos”, afirmó.

Modernización en pagos

Otro de los cambios en estudio es que todos los pagos del PASE-U se realicen mediante tarjetas, con el fin de agilizar los procesos y fortalecer los mecanismos de seguimiento financiero del programa.

Sin embargo, el director advirtió que existe un retraso importante en la actualización de estos plásticos. Ciento noventa mil tarjetas vencieron en junio de este año y muchos padres aún no han realizado el trámite, dijo. Recalcó que es indispensable que los acudientes se acerquen a las oficinas correspondientes para actualizar sus datos y asegurar que los estudiantes reciban el beneficio sin contratiempos.

El llamado se hizo en medio de la ejecución del último pago del año, en el que la institución recordó que la actualización de tarjetas es un requisito fundamental para mantener el flujo regular del programa.