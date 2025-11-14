Activan acompañamiento psicológico, social y legal para familia afectada por presunto femicidio en San Carlos

El Ministerio de la Mujer informó este jueves sobre las acciones emprendidas ante lo que podría ser un caso de femicidio, ocurrido en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, por el cual tres menores de edad, hijos de la víctima, han quedado bajo el cuidado provisional de su abuela materna.

A través del Centro de Atención Integral de La Chorrera, la institución está brindando acompañamiento psicológico, social y legal a la familia, con el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de los menores afectados por el crimen.

El Ministerio también indicó que mantiene coordinación activa con las entidades competentes, a fin de asegurar la atención integral de los niños y niñas involucrados. Esta articulación incluye el trabajo conjunto con estamentos de seguridad, el sector médico y otras instancias pertinentes para el desarrollo del proceso legal correspondiente.

El equipo interdisciplinario de la institución está acompañando a la madre de la víctima durante los procesos legales correspondientes.

La entidad reafirmó su compromiso con la protección de las familias afectadas por la violencia, garantizando la continuidad del acompañamiento para salvaguardar la seguridad y estabilidad de las personas en situación de riesgo.

¿Qué ocurrió?

La mañana del jueves 13 de noviembre, una mujer de aproximadamente 40 años fue encontrada sin vida en calle 4 de Noviembre, en el distrito de San Carlos. El hallazgo se produjo alrededor de las 6:40 a.m., cuando residentes del área alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo tendido frente a una vivienda.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, se trataba de una mujer de tez blanca, cuyo cuerpo fue ubicado en una zona residencial, generalmente utilizada los fines de semana, por lo que suele permanecer deshabitada. Poco después, familiares de la víctima acudieron al lugar para identificarla. Relataron que la mujer había salido de la casa de un familiar en el mismo sector para gestionar una cita médica, pero no regresó. La víctima residía en El Naranjal de San Carlos.