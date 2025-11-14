Economista asegura que el redondeo tras eliminación del centavo no generará inflación en el país

Estados Unidos emitió el pasado miércoles su última remesa de monedas de un centavo, conocidas como 'penny', marcando el fin de su producción tras décadas de debate sobre su utilidad. Panamá, como país dolarizado, también utiliza esta denominación, incluso con su propia versión que lleva la imagen del cacique Urracá.

Te puede interesar: Entra en vigencia ley que permite extinguir la pena por perdón de la víctima en delitos leves

Para comprender el impacto de esta decisión en el país, TVN Noticias conversó con el economista Erick Molino, quien explicó que esta medida responde a razones de costo de fabricación y al avance de los pagos digitales: “Fabricar cada centavo cuesta casi dos centavos, entonces se vuelve un gasto innecesario para el contribuyente en un mundo donde se han digitalizado cada vez más los pagos”.

Molino recordó que países como Australia, Nueva Zelanda y Finlandia ya eliminaron sus monedas de baja denominación desde los años noventa, sin efectos inflacionarios.

Panamá deberá aplicar ley de redondeo

Molino explicó que, ante el fin de la acuñación de centavos en Estados Unidos, Panamá deberá adoptar una ley de redondeo similar a la implementada en otros países para facilitar las transacciones.

Recordó que, como mencionó recientemente el gerente general del Banco Nacional, se necesita aprobar “una ley simplificada de redondeo”, similar a la que han implementado otros países.

El economista señaló que este mecanismo debe ser claro y transparente: “Yo escuché el otro día al gerente general del Banco Nacional que hay que hacer una ley simplificada de redondeo. Eso es lo que han hecho otros países”.

Aclaró que esta transición no genera inflación en las naciones donde ya se aplicó: “La experiencia lo que nos ha mostrado es que simplemente esto va a ser un tema que no va a tener un efecto inflacionario. Esto simplemente es un tema de que hay que estar fiscalizando y haciendo docencia a las personas de cómo funciona el redondeo”.

Sobre cómo aplicarlo en Panamá, reiteró que debe funcionar igual que en los modelos internacionales: “Si eso va a salir con un centavo, el redondeo es hacia abajo y no hacia arriba, redondeándolo a los siguientes cinco centavos”.

Molino Ferrer también fue consultado sobre si la desaparición del centavo afectaría las estrategias de fijación de precios tradicionales, como colocar productos en $1.99, y sobre el impacto en el cálculo del ITBMS.

Ante esto, explicó que “se va a perder con esto”, ya que ese tipo de precios dejaría de tener sentido sin monedas de un centavo. Añadió que incluso habrá que considerar la forma en que se calcula el ITBMS, pues dicho impuesto se determina al centavo.

El economista aclaró que la tendencia internacional ha sido establecer que el redondeo se aplique al total de la compra, no a cada artículo, para evitar distorsiones: “Te puedo dar el ejemplo de Singapur y de Australia. Lo que hace es que el redondeo es al final, no por cada artículo. Yo creo que esa sería una parte importante que se incluya en una futura ley, que al final el redondeo sea sobre el total y no sobre cada uno de los artículos que estamos hablando”.

Fiscalización para evitar abusos en el redondeo

El especialista insistió en que no habrá efectos inflacionarios, ya que el redondeo se equilibra en un gran volumen de transacciones. Lo clave —subrayó— será que la ley incluya reglas claras y que a esto lo acompañen fiscalización de la ACODECO y docencia para los consumidores, de modo que ningún comercio aproveche para redondear “hacia arriba” de manera indebida.

Advirtió que, para evitar abusos en los precios con la futura ley de redondeo, será indispensable la vigilancia de las autoridades. “Cuando tú tienes un mercado competitivo, estar subiendo los precios al final te va a ir afectando también con tu consumidor, porque le crea desconfianza al consumidor”, señaló.

Agregó que el proceso debe venir acompañado de una fuerte docencia a la población sobre cómo funcionará el redondeo, para impedir que comercios intenten sacar ventaja. “No vaya a ser que, por ejemplo, alguien quiera aprovecharse y decir que te redondeo de un centavo al siguiente, en vez de los siguientes cinco o los siguientes diez”, advirtió. Por ello insistió en que se requerirá fiscalización permanente de la Acodeco y reglas claras que garanticen transparencia en las transacciones.

El redondeo debe aplicarse al total, no producto por producto

Frente a la inquietud sobre si el redondeo individual por artículo podría generar distorsiones, Molino coincidió en que la experiencia internacional demuestra que lo más adecuado es aplicar el redondeo sobre el monto total de la compra.

“Una de las cosas que ha sido la tendencia que ha funcionado a nivel internacional es que el redondeo no se haga por artículos, sino que se haga sobre la cuenta total. Así eliminamos ese tipo de distorsiones con los artículos individuales”, explicó.

Esto, según dijo, evita escenarios donde dos artículos por separado redondearían al alza, pero juntos totalizarían una cifra que debería redondear a la baja.

Impacto del ITBMS y efecto neto del redondeo

Respecto al posible impacto en el ITBMS, Molino indicó que, aunque en teoría podría haber diferencias mínimas por la forma de redondear, la evidencia de otros países demuestra que el efecto neto es prácticamente cero.

“La respuesta matemática es que el efecto neto debería ser cero… En la práctica, la evidencia empírica ha mostrado que el efecto inflacionario ha sido cero”, explicó. Aclaró que en las transacciones ocurren redondeos hacia arriba y hacia abajo, por lo que, en un volumen grande de operaciones, “se debería estar básicamente en tabla”.

El centavo seguirá circulando

Molino también recordó que, aunque Estados Unidos acuñó su último centavo, la moneda seguirá circulando por varios años. “El centavo no va a dejar de existir… Lo que se dejó de hacer es el acuñamiento de nuevas monedas”, comentó.

Detalló que aún hay millones de centavos en circulación y que estos irán desapareciendo gradualmente por desgaste o pérdida. Resaltó que, cuando Panamá adopte la ley de redondeo, esta debe ser “simple, clara y acompañada por las autoridades para proteger al consumidor”, además de servir como impulso para la digitalización de pagos.

¿Qué hacer con los centavos guardados?

Sobre las monedas que la gente mantiene en casa, Molino recomendó revisarlas por si alguna tiene valor para coleccionistas, pero señaló que el resto simplemente puede depositarse en el banco. “Lo puedes llevar al banco y te lo ponen en tu cuenta… y ya la tienes de manera digital”, comentó.

Moody’s mantiene a Panamá en grado de inversión

En otro tema, Molino comentó el reciente anuncio de Moody’s, que calificó a Panamá en Baa3, perspectiva negativa. Consideró positivo que el país conserve su estatus de grado de inversión. “Nosotros estábamos en el último peldaño… y mantenemos el grado de inversión”, sostuvo.

Explicó que la calificadora reconoce esfuerzos fiscales recientes, como la reforma a la Caja del Seguro Social, pero advierte que aún se deben reducir rigideces fiscales, mejorar recolección de impuestos y evitar riesgos como arbitrajes internacionales.

Sobre la mina, indicó que Moody’s reconoce el acercamiento proactivo con la empresa involucrada. “No están considerando la reapertura como parte del escenario base, pero reconocen que este tipo de gestiones puede aumentar… no tener un arbitraje donde perdamos un montón de plata”, dijo.

Moody’s también recomienda continuar con la consolidación fiscal. Molino recordó que Panamá cerró 2024 con un déficit superior al 7 %, pero este año podría terminar cerca del 4 %. “Sigues creciendo de manera robusta… son elementos positivos”, dijo, aunque insistió en que aún queda camino por recorrer.

Te puede interesar: Vocero de jubilados aclara que fallo de la Corte no implica nuevos descuentos en pensiones

Aumento en recaudaciones por la Lotería Fiscal

El economista destacó que la Lotería Fiscal ha incrementado significativamente la recaudación del ITBMS. Según mencionó, el promedio mensual pasó de 69 millones a más de 90 millones. Esto podría ayudar a cerrar el año con un déficit menor al proyectado. “Son muestras de que está funcionando”, afirmó.