Vocero de jubilados aclara que fallo de la Corte no implica nuevos descuentos en pensiones

El vocero de los jubilados y presidente de la organización Mundos, Guillermo Cortés, afirmó que el sector acatará el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional el descuento del 6.75% que se aplica a las pensiones para cubrir la cuota de la Caja de Seguro Social (CSS), incluso después de la jubilación.

La decisión generó dudas entre algunos pensionados, por lo que Cortés aclaró que no se trata de un nuevo descuento, sino de la misma retención que se aplica desde hace años.

“Nuestras quincenas vienen igual, sin ningún inconveniente. No es una cuota adicional”, insistió. Añadió que varios jubilados se han comunicado preocupados, creyendo que su pago disminuirá, por lo que pidió calma: “El adulto mayor es muy propenso a confundirse y a recibir sobresaltos. El descuento es exactamente el mismo”.

Aunque el dirigente reconoce que el sector siempre tuvo la esperanza de que la Corte eliminara el descuento, dijo que respetan la decisión:

Somos ciudadanos respetuosos de las leyes. Los fallos de la Corte son inapelables. No creo que la Corte haya fallado equivocadamente”, afirmó.

Cortés señaló además que muchos jubilados llevan décadas retirados y, en muchos casos, ya han recibido en pensiones un monto que supera sus propias cotizaciones. Aun así, considera que es fundamental verificar a dónde van los aproximadamente 130 millones de dólares recaudados por este aporte.

“Vamos a ir a la Caja del Seguro Social a ver a dónde van esos dineros, que muy bien podrían revertir en beneficio de nosotros mismos”, indicó.

Llamado al presidente: “Tiene que sancionar el proyecto 727”

Cortés aprovechó para pedir al presidente de la República que sancione y promulgue el proyecto 727, que permitiría la entrega de los certificados de intereses morosos correspondientes al décimo tercer mes adeudado a miles de jubilados.

“Presidente, usted tiene que sancionarlo, llevarlo a Gaceta y entregarnos nuestros certificados. Ese es un derecho laboral al que nunca vamos a renunciar”, sostuvo.

Según el dirigente, el beneficio alcanzaría a casi quinientos mil derechohabientes y representaría más de 400 millones de dólares que retornarían a la economía local.

“Ustedes no tienen idea de la cantidad de adultos mayores que nos llaman porque se les dañó la estufa o tienen alguna urgencia. Están pidiendo a gritos que el presidente nos cumpla”, afirmó.

Cortés recordó que recientemente se anunciaron “miles de millones” provenientes del Canal de Panamá, lo que, a su juicio, demuestra que el Estado tiene los recursos para saldar esta deuda histórica.

Si el canal es de todos, es momento de que ese dinero también llegue a quienes trabajaron toda una vida”, dijo.

“Nuestras quincenas siguen igual”

El vocero reiteró que los jubilados no verán reducida su pensión tras la publicación del fallo y que quienes tengan algún problema con el descuento pueden comunicarse con él para dar seguimiento ante la CSS.

“El mismo 6.75% que nos han estado descontando hasta hoy es el que se seguirá aplicando. Al que no le resulte eso, que me llame”, afirmó.

Cortés cerró su intervención agradeciendo el espacio y haciendo un llamado a la tranquilidad: “No nos hace bien mantener al adulto mayor en zozobra todos los días. Lo correcto es informarles con claridad”.