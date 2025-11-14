Nueva licencia de conducir: Sertracen aclara que códigos QR están protegido y solo puede ser leído por autoridades

El nuevo diseño incluye dos códigos QR con funciones diferenciadas. Para hoy 14 de noviembre se prevé que todas las agencias del país ya estén entregando la licencia actualizada.

Panamá/A pocos días de haberse implementado el nuevo modelo de licencia de conducir en Panamá, el Servicio de Tránsito y Transporte Terrestre (Sertracen) aclaró que el código QR incorporado en el documento no puede ser leído por particulares, sino exclusivamente por las autoridades competentes.

De acuerdo con la empresa, el nuevo diseño incluye dos códigos QR con funciones diferenciadas: uno visible que contiene los datos básicos del conductor y otro encriptado, de acceso restringido para las autoridades de tránsito y la Policía Nacional.

Con ello, se busca reforzar la seguridad y autenticidad del documento, evitando el uso indebido de la información personal.

Sertracen también precisó que los costos de los trámites no han sufrido cambios. La primera emisión o renovación continúa con un valor de $40, el duplicado cuesta $20 y la ampliación de categoría $40.

El nuevo modelo de licencia será entregado únicamente a quienes renueven su documento o lo soliciten por primera vez, mientras la entidad evalúa las primeras estadísticas de la solicitud de duplicados, tras los cuatro días de funcionamiento del sistema.

“Con esta actualización damos un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales y con un diseño que representa nuestra cultura y nación. Esta licencia es un documento esencial y debe estar a la altura de los avances tecnológicos para combatir la falsificación”, manifestó, en su momento, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez Díaz.

En su momento, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre dijo que la implementación se realizará de forma progresiva: a partir del 6 de noviembre comenzó la emisión del nuevo formato, y para hoy 14 de noviembre se prevé que todas las agencias del país ya estén entregando la licencia actualizada.