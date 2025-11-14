Residentes de Santa Marta exigen sanciones por mala disposición de desechos y denuncian deterioro de infraestructura

Los vecinos reiteran su llamado a que se sancione a las personas que arrojan basura en cualquier punto del corregimiento.

Ciudad de Panamá/Los residentes de Santa Marta no han dejado de solicitar a las autoridades que apliquen multas y sanciones a quienes insisten en hacer una mala disposición de los desechos. La comunidad asegura que la situación se ha vuelto insostenible y que cada día surgen nuevos riesgos asociados a la falta de control y supervisión.

Durante un recorrido realizado en la marquesina ubicada junto a la escuela Santa Marta, se verificaron varias irregularidades que preocupan tanto a estudiantes como a padres de familia. La estructura presenta un avanzado deterioro: está completamente abierta, con un desnivel que alcanza aproximadamente dos pies de profundidad, lo que representa un peligro para quienes transitan por el área, especialmente los niños que deben pasar por allí diariamente.

Los residentes señalan que la marquesina ya no conecta con el piso, lo que compromete la estabilidad de la estructura. En total, calculan que al menos cinco secciones de esta estructura están deterioradas, lo que podría desencadenar una tragedia si no se toman medidas a tiempo.

También se identificó otra situación que preocupa a la comunidad: una manguera conectada a una tubería de agua potable que permanece abierta las 24 horas del día, desperdiciando agua constantemente. Los residentes denuncian que mientras en algunos sectores reportan falta del suministro, en este punto el agua se pierde sin control.

Además de estos problemas, los vecinos reiteran su llamado a que se sancione a las personas que arrojan basura en cualquier punto del corregimiento.

“Tiene que ser un área específica, donde se pueda poner un tanque apartado del área de la acera, donde los peatones no tengan que estar caminando entre la basura, y que los que botan basura sean un poco más reservados”, indicó uno de los residentes consultados.

A esta preocupación se suma la presencia de personas en condición de calle que se han instalado cerca del cúmulo de desechos y que, según los vecinos, han llegado incluso a amenazar a algunos residentes.

Con información de Heidy Morán