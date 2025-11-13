Familias del PH Alsacia comienzan a regresar a sus apartamentos tras explosión ocurrida en octubre

Las autoridades verifican sistemas de seguridad y mantienen abierta la investigación que dejó dos fallecidas y un menor herido.

Ciudad de Panamá/A un mes de la explosión registrada en un apartamento de la Torre 1 del PH Alsacia, las familias afectadas comienzan gradualmente a regresar a sus hogares, siguiendo un protocolo estricto coordinado por diversas autoridades para garantizar la seguridad de los residentes.

La detonación, ocurrida en octubre, dejó como saldo dos personas fallecidas y un niño herido. Desde el Hospital del Niño se confirmó que el menor, Ian, ya fue dado de alta; no obstante, requerirá múltiples tratamientos a largo plazo debido a las lesiones sufridas.

Antes de autorizar el retorno de los residentes, las autoridades han exigido una serie de certificaciones y verificaciones técnicas para asegurar que el edificio se encuentra en condiciones óptimas para ser habitado.

Moisés Palacios, especialista en gases y afines del Cuerpo de Bomberos de Panamá, explicó el procedimiento.

“El edificio Alsacia, ahora mismo en la torre uno donde se dio el incidente de la fuga de gas, se mantiene apto para poder ser habitado. La administración debe presentar que los sistemas de alarmas, eléctricos, de tensión y rociadores están funcionando en óptimas condiciones. Deben contratar una empresa que certifique estos servicios y presentar esa notificación para que nosotros verifiquemos que todos los sistemas están operativos y así emitir el documento correspondiente”, señaló Palacios.

El especialista agregó que el piso donde ocurrió la explosión requiere una inspección exhaustiva para evaluar el estado de las estructuras y definir si es necesario realizar reparaciones adicionales.

Palacios también indicó que los sistemas especiales de protección deben quedar completamente operativos antes de permitir la habitabilidad total.

El Cuerpo de Bomberos está próximo a emitir un informe técnico sobre lo ocurrido, el cual será remitido a la Fiscalía, ya que la investigación continúa abierta debido a las dos víctimas fatales. Este documento será clave para esclarecer la causa del incidente y determinar posibles responsabilidades.

Con información de Luis Velarde