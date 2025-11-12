Ian Cuervo, niño sobreviviente a explosión en PH Alsacia Towers recibe el alta médica

Ciudad de Panamá/El niño Ian Cuervo, sobreviviente de la explosión ocurrida a mediados de octubre en un apartamento del PH Alsacia Towers, fue dado de alta tras semanas de atención médica.

El niño, de 9 años, sufrió quemaduras en el 31% de su cuerpo y fue atendido en la Sala de Quemados del Hospital del Niño, donde recibió tratamiento especializado.

La explosión dejó un saldo trágico con la pérdida de la madre y la abuela del pequeño, Ámbar Guelfi y Nilka De Obaldía.

Nota relacionada: ¡Lamentable! Fallece Nilka de Obaldía, víctima de la explosión en el PH Alsacia Towers

La investigación

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas de la explosión. Los delitos por los cuales se encamina la investigación son homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Las primeras diligencias apuntan a una fuga de gas, aunque las autoridades descartan que se trate de un fallo en el sistema del edificio.

"Todo apunta a una fuga de gas, evidentemente, por los indicios que se han encontrado. Pero al tener el fallecimiento, pues ahora es reserva del sumario por parte del Ministerio Público. Sin embargo, esto todo sí está indicando una fuga de gas confirmada y ahora se está determinando exactamente por qué se da esta fuga", señaló el teniente coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Según explicó, las pruebas técnicas realizadas no detectaron fallas en las tuberías principales. “Aparentemente no es en la tubería ni nada del estilo, porque la prueba de hermeticidad había arrojado que todo estaba en orden. Aparentemente puede ser una manipulación de algún equipo dentro del apartamento, es lo que se está previendo”.

👉🔗 La información detallada: Explosión en Tumba Muerto: Ministerio Público investiga un caso de homicidio culposo y lesiones personales

El día de la explosión

El hecho se registró en la madrugada del jueves 16 de octubre de 2025. La detonación ocurrió en la Torre 1 del edificio, la cual fue evacuada de inmediato. Los residentes contaron que cerca de las 3:00 a.m., se escuchó una explosión muy fuerte y al asomarse por la ventana pudieron visualizar el fuego. Lo primero que hicieron fue vestirse y salir del apartamento.

El estallido obligó a evacuar de emergencia a cerca de 400 residentes, y al menos 15 familias resultaron damnificadas.

Entre el caos y el humo, la solidaridad se hizo presente. El chef de Jelou, Alexis Sittón, residente del edificio, fue uno de los primeros en auxiliar a las víctimas y relató a los medios el dramático momento que vivió junto a otros vecinos.

Sittón narró que la madrugada comenzó con un fuerte estruendo que los despertó de inmediato.

En medio de la confusión, el chef y su esposa iniciaron la evacuación. Fue en las escaleras donde se toparon con la familia afectada: Ámbar De Obaldía, su madre, Nilka de Obaldía y el pequeño Ian Franco Cuervo, de nueve años.

Sittón recordó que, pese al pánico generalizado, varios residentes se organizaron para ayudar.

La evacuación se complicó cuando las víctimas no pudieron continuar bajando las escaleras, por lo que recurrieron al elevador, que aún funcionaba. “Un vecino tuvo la idea de evacuarlas por el elevador. Luego, entre el vecino Juan y yo, logramos sacar al niño. Fue un trabajo en equipo”, relató.