¡Lamentable! Fallece Nilka de Obaldía, víctima de la explosión en el PH Alsacia Towers

En el caso de la señora Nilka, los médicos habían indicado que las heridas no eran tan profundas y que sus pulmones ya empezaban a responder de manera positiva. Según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos, la explosión en Alsacia Towers fue provocada por una fuga de gas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras 14 días en estado crítico, la señora Nilka de Obaldía, víctima de la explosión en el PH Alsacia Towers, falleció la tarde de este jueves 30 de octubre, confirmaron los familiares a este medio. La mujer de 62 años presentaba quemaduras en el 40% de su cuerpo.

Hace una semana los familiares habían informado que el niño Ian Franco, de 9 años, y su abuela, la señora Nilka, se mantenían estables y continuaban recibiendo atención médica.

En el caso de la señora Nilka, quien era atendida en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, los médicos habían indicado que las heridas no eran tan profundas y que sus pulmones ya empezaban a responder de manera positiva.

Las víctimas por la explosión en el PH Alsacia Towers el pasado 16 de octubre ahora ascienden a dos: Ámbar Guelfi y Nilka de Obaldía.

En tanto, Ian sigue recluido en el Hospital del Niño y, según informaron el pasado 21 de octubre, su nivel de hemoglobina sigue bajo, motivo por el cual sus familiares reiteraron el llamado a donar sangre tipo O negativo (O-), indispensable para su tratamiento. A pesar de las molestias físicas, Ian ya ha comenzado a caminar, mostrando avances en su recuperación y una notable fortaleza. Ya fue sometido a una primera cirugía.

Último adiós a Ámbar Guelfi

Entre lágrimas y recuerdos, familiares, amigos y vecinos se reunieron el 27 de octubre para rendir homenaje a Ámbar Guelfi de Obaldía, quien falleció el pasado domingo 19 de octubre a causa de las graves quemaduras que sufrió en casi el 80 % de su cuerpo, producto de la explosión registrada en un PH ubicado en el área de El Bosque, en Tumba Muerto.

Durante el emotivo encuentro, sus seres queridos compartieron palabras de cariño y destacaron las cualidades que definieron a Ámbar en vida: su fortaleza, alegría y carácter decidido.

La investigación

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas de la explosión. Los delitos por los cuales se encamina la investigación son homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Las primeras diligencias apuntan a una fuga de gas, aunque las autoridades descartan que se trate de un fallo en el sistema del edificio.

"Todo apunta a una fuga de gas, evidentemente, por los indicios que se han encontrado. Pero al tener el fallecimiento, pues ahora es reserva del sumario por parte del Ministerio Público. Sin embargo, esto todo sí está indicando una fuga de gas confirmada y ahora se está determinando exactamente por qué se da esta fuga", señaló el teniente coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Según explicó, las pruebas técnicas realizadas no detectaron fallas en las tuberías principales. “Aparentemente no es en la tubería ni nada del estilo, porque la prueba de hermeticidad había arrojado que todo estaba en orden. Aparentemente puede ser una manipulación de algún equipo dentro del apartamento, es lo que se está previendo”.

El día de la explosión

El hecho se registró en la madrugada del jueves 16 de octubre de 2025. La detonación ocurrió en la Torre 1 del edificio, la cual fue evacuada de inmediato. Los residentes contaron que cerca de las 3:00 a.m., se escuchó una explosión muy fuerte y al asomarse por la ventana pudieron visualizar el fuego. Lo primero que hicieron fue vestirse y salir del apartamento.

El estallido obligó a evacuar de emergencia a cerca de 400 residentes, y al menos 15 familias resultaron damnificadas.

Entre el caos y el humo, la solidaridad se hizo presente. El chef de Jelou, Alexis Sittón, residente del edificio, fue uno de los primeros en auxiliar a las víctimas y relató a los medios el dramático momento que vivió junto a otros vecinos.

Sittón narró que la madrugada comenzó con un fuerte estruendo que los despertó de inmediato.

En medio de la confusión, el chef y su esposa iniciaron la evacuación. Fue en las escaleras donde se toparon con la familia afectada: Ámbar De Obaldía, su madre, Nilka de Obaldía y el pequeño Ian Franco Cuervo, de nueve años.

Sittón recordó que, pese al pánico generalizado, varios residentes se organizaron para ayudar.

La evacuación se complicó cuando las víctimas no pudieron continuar bajando las escaleras, por lo que recurrieron al elevador, que aún funcionaba. “Un vecino tuvo la idea de evacuarlas por el elevador. Luego, entre el vecino Juan y yo, logramos sacar al niño. Fue un trabajo en equipo”, relató.