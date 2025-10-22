Dos personas resultan heridas tras explosión por fuga de gas en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Dos hombres, padre e hijo, resultaron con quemaduras de segundo grado luego de que un incendio estructural se originara este miércoles en una residencia del corregimiento de Guadalupe, en el distrito de La Chorrera, producto de una explosión causada por una fuga de gas.

El siniestro se reportó alrededor de las 6:25 de la mañana, y dejó como saldo a un hombre de 52 años con quemaduras en el 46% de su cuerpo y a su hijo, de 35 años, con 35% de afectaciones. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Nicolás Solano de La Chorrera, donde permanecen bajo atención médica.

De acuerdo con Jahir Ruiz, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el incidente se trató de una deflagración por combustión de gas, que provocó el incendio dentro del inmueble.

Los bomberos recordaron que, solo en octubre, se han atendido cinco casos similares en el país, relacionados con reguladores y estufas defectuosas. En lo que va del 2025, se han reportado más de 600 incidentes por escape de gas a nivel nacional, cifras que los bomberos califican como alarmantes.

Con información de Yiniva Caballero