Fondas del Mercado San Felipe Neri permanecen cerradas por sospecha de fuga de gas

Ciudad de Panamá/Desde el jueves de la semana pasada, el área de los restaurantes o fondas del Mercado San Felipe Neri permanece cerrada, luego de que se detectara una posible fuga de gas en la zona de cocinas.

Según explicó Jaime Villafania, director de los Mercados Municipales, de la Alcaldía de Panamá, ese día se percibió un olor a gas y se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, solicitando la presencia del Cuerpo de Bomberos para realizar las inspecciones correspondientes.

“Ese mismo día vinieron los bomberos, cerraron la estaca principal y se realizó un trabajo de mantenimiento preventivo. También vino un idóneo a revisar las líneas principales y las de cada una de las fondas”, explicó Villafania.

De acuerdo con el funcionario, el primer informe técnico descartó la existencia de una fuga, pero aún se espera el resultado de la prueba de hermeticidad, necesaria para garantizar que todas las instalaciones se encuentren en condiciones seguras antes de reabrir el área.

Mientras tanto, las 16 fonderas que laboran en este espacio permanecen a la espera de la reapertura para poder retomar sus actividades. El área de comidas del mercado, que habitualmente atiende al público de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., sigue temporalmente cerrada hasta que se confirme que no existe riesgo alguno para los comerciantes ni para los consumidores.

Las autoridades municipales indicaron que informarán la fecha de reapertura una vez cuenten con el informe final del especialista.

Con información de Yami Rivas.