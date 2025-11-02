Explosión en Tumba Muerto: Bomberos presentarán informe sobre el PH Alsacia Tower la próxima semana

Este medio conoció que el edificio Alsacia Tower podría volver a ser ocupado una vez que la administración entregue todas las certificaciones solicitadas por las autoridades y estas sean debidamente evaluadas.

Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá anunció que en los próximos días se dará a conocer el informe oficial sobre las causas de la explosión ocurrida en el PH Alsacia Tower, hecho que dejó un saldo de dos personas fallecidas y un niño herido.

El subdirector de esa entidad, Gonzalo Chan, explicó a TVN Noticias que el reporte final estará listo la próxima semana, y que el equipo técnico continúa realizando inspecciones y verificaciones en distintos edificios de la capital.

Más inspecciones y prevención en fiestas patrias

Pero muy particularmente también detalló que en este momento se están dando muchas solicitudes por parte de administradores de PH que están preocupados y que quieren saber cómo está la situación en cuanto a la hermeticidad que hubiese en sus edificios.

Se está reinspeccionando en diversos lugares y siempre mantenemos inspectores en donde se nos solicite y en cualquier situación en la que los habitantes de estos PH consideren que hay un riesgo, hay una irregularidad y nos llaman, nosotros estamos llevando personal inmediatamente, tanto Extinción, Búsqueda y Rescate, detectores de gas para determinar si existe o no fuga de gas y verificar las pruebas de hermeticidad en todos los edificios”, explicó.

Chan también destacó que, paralelamente, el Cuerpo de Bomberos ha reforzado su capacidad operativa durante las fiestas patrias, con unidades activas en todo el territorio nacional para atender emergencias.

El Cuerpo de Bomberos ha predispuesto a que muchas de sus unidades estén dispuestas y estén hábiles los días de fiestas patrias para atender cualquier situación que se registre, no solamente en estructuras, sino también como parte de los desfiles.

El informe sobre el siniestro en el PH Alsacia Tower busca esclarecer las causas del estallido y fortalecer las medidas de seguridad en edificios residenciales para evitar tragedias similares en el futuro.

Este medio conoció que el edificio Alsacia Tower podría volver a ser ocupado una vez que la administración entregue todas las certificaciones solicitadas por las autoridades y estas sean debidamente evaluadas.

Con información de Elizabeth González.