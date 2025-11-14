Clima en Panamá: Impha advierte ingreso de chubascos, tormentas y variaciones térmicas para este viernes

La Costa Arriba de Colón y Darién registrarían los primeros chubascos del día este viernes 14 de noviembre.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió este viernes 14 de noviembre su boletín meteorológico, en el que advierte condiciones de tiempo variable durante el día, con etapas de estabilidad, pero también con el ingreso de chubascos, lluvias intensas y tormentas eléctricas en diversas regiones del país.

Clima y temperaturas

Según el informe, las primeras horas de la mañana estarán marcadas por un aumento progresivo del calor atmosférico que fomentará el desarrollo de nubes de gran extensión vertical. No obstante, desde temprano podrían registrarse chubascos aislados en sectores de Costa Arriba de Colón, Panamá Norte y la Comarca Sambú, en Darién.

Hacia el mediodía, las condiciones se tornarán más inestables. El Impha prevé lluvias intensas y actividad eléctrica sobre Panamá, Colón, la Península de Azuero, el área central de Veraguas, Darién y las tierras medias de Chiriquí. En el resto del país se mantendrá un cielo parcialmente nublado.

Durante la noche, las precipitaciones podrían disminuir de manera temporal, aunque se espera un nuevo incremento de lluvias y tormentas, especialmente desde la zona marítima hacia Colón, la comarca Guna Yala y el sector del Golfo de Panamá.

En cuanto a las temperaturas, el informe destaca que para la tarde gran parte del territorio registrará valores entre 23 °C y 25 °C, mientras que las zonas del centro y del este del país podrían experimentar ambientes más cálidos, con máximas que oscilen entre 26 °C y 32 °C.

Vientos

Los vientos mantendrán velocidades de 10 a 25 km/h, con corrientes provenientes del norte, oeste y suroeste, generando un patrón de convergencia en buena parte del país.

Condiciones marítimas y radiación solar

Sobre las condiciones marítimas, el Impha señala estabilidad tanto en el Caribe como en el Pacífico, con oleajes que no superarán los 1.70 metros y sin variaciones significativas en el estado del mar.

Respecto a la radiación UV-B, los niveles se ubicarán en rangos de moderados a muy elevados, entre 5 y 8, por lo que se recomienda a la población utilizar protección solar, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

El Impha exhorta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil ante los eventos atmosféricos previstos para este viernes.