Bad Bunny divide opiniones por no cantar en inglés tras ser elegido para el Super Bowl 2026

La NFL confirmó que el boricua encabezará el espectáculo del medio tiempo del gran evento, una decisión que ya está generando tanto entusiasmo como polémica.

Mientras millones de fanáticos celebran este logro histórico para la música latina, sectores ultraconservadores en Estados Unidos han lanzado fuertes críticas contra el artista puertorriqueño Bad Bunny.

“Es un sueño cumplido y lo hago para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, expresó el intérprete de Tití me preguntó, destacando la importancia de llevar su música al escenario más visto de la televisión estadounidense.

El anuncio, sin embargo, desató una ola de cuestionamientos centrados más en la política y el idioma que en la música. El comentarista conservador Benny Johnson, del Daily Wire, escribió en X: “Este es Bad Bunny. Acaban de anunciar que hará el show del intermedio del Super Bowl. Es un gran hater de Trump, un activista en contra de ICE, no tiene canciones en inglés”.

Johnson, quien cuenta con 3,9 millones de seguidores, recordó además que el artista excluyó a Estados Unidos de su última gira mundial por temor a redadas de inmigración: “Bad Bunny evitó traer su tour aquí porque ICE podría aparecer en sus conciertos”, señaló.

Otro crítico fue Jack Posobiec, también conocido por sus posturas ultraconservadoras, quien cuestionó la decisión de la NFL: “¿A este es al que elegimos para el show del intermedio, la actuación musical más vista de Estados Unidos?”, escribió, aludiendo además a la influencia del productor Jay-Z, quien tiene contrato con la liga para supervisar el espectáculo.

Por su parte, el cineasta cubanoamericano Robby Starbuck pidió abiertamente a sus seguidores protestar contra la selección: “¿Le parece a alguien que este tipo representa el fútbol americano? Seamos sinceros. Nadie lo piensa. No se trata de música, se trata de poner a un tipo que odia a Trump y a MAGA”.

La controversia escaló rápidamente en redes sociales, al punto de que la etiqueta #BoycottTheNFL se convirtió en tendencia en X. Los detractores de la elección consideran que la NFL está tomando una postura política, mientras que los seguidores del “Conejo Malo” celebran el reconocimiento a un artista latino que ha llevado el reguetón y el trap a los escenarios más importantes del mundo.

El gobernador de California, estado que albergará la final en el Levi’s Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero de 2026, respaldó al artista: “California está emocionada de darte la bienvenida”, escribió en redes sociales, en un mensaje interpretado como una respuesta directa a las críticas conservadoras.

La actuación de Bad Bunny marcará un hito en la historia del Super Bowl, al convertirse en el primer artista puertorriqueño en encabezar en solitario el espectáculo. Para la NFL, la elección refuerza la apuesta por un evento cada vez más global, capaz de conectar con audiencias más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Con la expectación en aumento y la polémica ya instalada, la presentación del artista de Vega Baja promete ser uno de los momentos más comentados del 2026, tanto en la cultura pop como en el debate político estadounidense.