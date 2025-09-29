Tom Holland habló sobre la conmoción cerebral que sufrió en el rodaje de Spider-Man

El actor británico confirmó que atraviesa un proceso de recuperación tras haber sufrido un golpe durante la cuarta entrega de la franquicia de Marvel.

El accidente ocurrió el pasado 19 de septiembre en Leavesden Studios, Watford, cuando el intérprete de Peter Parker sufrió una caída en pleno rodaje, según reportó Daily Mail.

A pesar del susto y del traslado inmediato al hospital, el actor no interrumpió sus compromisos y asistió al evento benéfico de The Brothers Trust, fundación que dirige junto a sus hermanos Sam, Harry y Paddy. La cita tuvo lugar al día siguiente, en la reconocida casa de subastas Christie’s de Londres, y contó con la presencia de Zendaya, pareja de Holland, en una de sus pocas apariciones públicas.

Aunque la velada transcurrió con éxito, el protagonista de Spider-Man tuvo que retirarse antes de lo previsto debido a los efectos del golpe. Días después, el 27 de septiembre, envió un mensaje a través de Instagram, en el que aseguró: “Lo siento por haberme marchado temprano, pero me siento mejor y estoy en recuperación”.

El actor también aprovechó para agradecer a su padre, Dominic Holland, quien asumió su papel en el evento: “El espectáculo se volvió considerablemente más divertido”, bromeó.

El encuentro solidario recaudó fondos para Java Joy, organización que brinda oportunidades laborales a adultos con discapacidad. Holland se mostró agradecido con el apoyo de su familia y añadió: “The Brother’s Trust significa más para mí de lo que podría expresar. Debo dar un enorme agradecimiento a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudar dinero para causas fantásticas y divertirse haciéndolo es lo mejor”.

Fundada en 2017, The Brothers Trust se ha consolidado como una plataforma que utiliza la popularidad de Holland para respaldar causas sociales en diferentes partes del mundo. Su trabajo filantrópico muestra un lado más personal del actor, alejado de las alfombras rojas y del bullicio de la industria cinematográfica.

El compromiso del intérprete también está acompañado de un proceso de crecimiento personal. Holland ha compartido abiertamente que lleva tres años y medio de sobriedad, etapa que describió como “casi una nueva identidad”.

La película, que se estrenará el 31 de julio de 2026, traerá de regreso a Zendaya en el papel de Michelle “MJ” Jones, junto a Jacob Batalon y Jon Favreau. El elenco se enriquece con nuevas incorporaciones como Liza Colón-Zayas, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Michael Mando y Jon Bernthal.

Antes de este lanzamiento, Holland y Zendaya compartirán créditos en The Odyssey, programada para llegar a cines apenas dos semanas antes.

Con una agenda llena de proyectos, una sólida vida personal y un compromiso social creciente, Tom Holland demuestra que su papel como Spider-Man va más allá de la pantalla: no solo enfrenta retos físicos en el set, también inspira con su resiliencia y dedicación a causas que marcan la diferencia.