Operativos de desalojo avanzan en estaciones del Metro; Autoridades buscan alternativas para buhoneros

El Metro de Panamá reiteró mediante un comunicado que la venta ambulante o permanente de bienes y servicios está prohibida dentro y en los alrededores de sus instalaciones.

Ciudad de Panamá/Los buhoneros instalados en los alrededores de la estación del Metro de Panamá en 24 de Diciembre fueron los más recientes en ser desalojados como parte de un operativo destinado a recuperar espacios públicos y garantizar áreas seguras para los usuarios del sistema, informó la entidad.

En este sector, más de 40 vendedores ambulantes fueron retirados. Aunque solicitaron una prórroga para permanecer en el área, las autoridades recalcaron que la notificación de desalojo se entregó con suficiente anticipación.

Este miércoles, el panorama cambió por completo: las aceras y paradas lucían despejadas, sin presencia de buhoneros, y los transeúntes circulaban con mayor fluidez.

🔗Puedes leer: Defensoría facilita diálogo entre buhoneros y autoridades para alcanzar acuerdos

Este operativo se suma a otros realizados previamente en los alrededores de la estación 5 de Mayo, donde los comerciantes decidieron retirarse por cuenta propia tras años de ocupar el área. Posteriormente, se efectuaron desalojos en la Gran Estación de San Miguelito y en el sector de Pan de Azúcar.

Ante el avance de estas acciones, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, señaló la necesidad de que se ofrezcan alternativas a quienes dependen del comercio informal para su sustento diario.

“Sacarlos sin darles oportunidades es llevarlos a la pobreza. Tenemos que trabajar en un lugar más cómodo y saludable, con óptimas condiciones en temas de salud, para que puedan ejercer ese comercio informal”, afirmó.

La Alcaldía de Panamá mantiene una mesa de trabajo con diversas instituciones para evaluar opciones de reubicación que permitan mitigar el impacto económico sobre los vendedores afectados.

Por su parte, el Metro de Panamá reiteró mediante un comunicado que la venta ambulante o permanente de bienes y servicios está prohibida dentro y en los alrededores de sus instalaciones, e hizo un llamado a cumplir con las normas establecidas para preservar espacios seguros y ordenados.

Con información de Hellen Concepción