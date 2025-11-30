Partidos tradicionales reconocen la necesidad de renovación y democracia Interna

Líderes del Partido Panameñista, el Partido Popular y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) coinciden en la necesidad de reconstruir la confianza ciudadana, fortalecer la democracia interna y prepararse para las elecciones de 2029.

Ciudad de Panamá/Líderes de tres partidos políticos tradicionales de Panamá coincidieron en que la renovación interna, la transparencia y la reconexión con la ciudadanía son claves para superar la profunda crisis de credibilidad que enfrentan las organizaciones partidarias, en el programa Radar de este domingo 30 de noviembre.

En el panel participaron Francisco Brea, segundo vicepresidente del Partido Panameñista; Rafael Pino Pinto, exgobernador y miembro del Partido Popular; y Leonel Rodríguez Stanziola, segundo vicepresidente de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Llamado urgente a la renovación

Los invitados coincidieron en que los partidos tradicionales han tocado fondo tras las derrotas electorales y los escándalos de corrupción, pero también expresaron optimismo sobre los procesos de renovación ya en marcha.

Leonel Rodríguez Stanziola, en representación de la juventud del PRD, reconoció errores del pasado como la “desconexión entre las bases y la dirigencia” y el uso de “reservas de puestos” que limitaron la democracia interna. “El CEN Transitorio tiene una responsabilidad histórica de corregir lo que fallamos”, señaló, destacando que la derrota del 5 de mayo fue una “lección” que el partido está dispuesto a aprender.

Rodríguez Stanziola subrayó que el PRD apuesta por una “formación política moderna” y por recuperar los principios del torrijismo actualizados a la realidad del país.

Por su parte, Francisco Javier Brea aseguró que el Partido Panameñista ya culminó su renovación con una convención que reunió a más de 1,300 convencionales y que resultó en una directiva integrada por jóvenes, mujeres y representantes de la sociedad civil. “Somos hoy un partido plural, con figuras nuevas y mucha responsabilidad”, afirmó, recordando que el partido ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional a través de Jorge Herrera.

Brea rechazó la etiqueta de “partido bisagra” y enfatizó que su rol actual es construir consensos y garantizar estabilidad legislativa, como lo demostraron al mediar en acuerdos con el sector educativo y proteger subsidios municipales en el presupuesto nacional.

Elecciones 2029 y los independientes

Los tres políticos coincidieron en que la mirada está puesta en las elecciones de 2029, pero también en los desafíos inmediatos: sanear la imagen de los partidos, reformar las reglas internas y competir en un escenario donde los candidatos independientes ganan terreno.

Rafael Pino Pinto explicó que el Partido Popular, que celebra 65 años de vida política, realizará su Congreso de Renovación el 13 de diciembre. “Buscamos ser protagonistas en 2029, pero para eso debemos integrar a la juventud y a las mujeres, y ofrecer una ideología práctica, no anacrónica”, dijo.

Pino Pinto defendió la necesidad de una “oposición constructiva, no destructiva”, que fiscalice con responsabilidad sin caer en el bloqueo sistemático.

Sobre el fenómeno de los independientes, los tres coincidieron en que su auge es una respuesta directa a las prácticas excluyentes de los partidos, como las reservas de candidaturas. “Cuando no dejas que alguien aspire, se va con los independientes”, admitió Brea.

Rodríguez Stanziola añadió que “los números del PRD son grandes, pero muchas veces son solo eso: números. Necesitamos gente comprometida, no solo inscrita”.

En cuanto a la corrupción, Rodríguez Stanziola fue contundente: “Cada quien debe responder por sus actos ante la justicia. Un país sin justicia no tiene paz social”.

Finalmente, los tres coincidieron en que los partidos deben actuar como puentes entre el gobierno y la ciudadanía, especialmente ante los desafíos complejos que enfrentará el país a partir de 2026.