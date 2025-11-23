Balbina Herrera, gana la Secretaría del PRD; se consolida la 'Línea de la Lealtad'

46 dirigentes compitieron por cinco posiciones del CEN, en una elección que podría redefinir el rumbo del partido.

Panamá/Esta tarde, la denominada Línea de la Lealtad se consolidó al ganar los espacios vacantes del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Se trata del bloque que estaría alineado políticamente con el presidente del colectivo, Benicio Robinson, que —según fuentes internas— logró el respaldo casi unánime de 302 directores que votaron de un total de 305, que estaban habilitados para ejercer el sufragio.

Hablamos de José Luis Fábrega en la primera vicepresidencia; Jesenka Espinoza en la segunda vicepresidencia; Balbina Herrera en la secretaría general; el diputado Raphael Buchanan como primer subsecretario; y el diputado Arquesio Arias como sexto subsecretario.

La jornada fue larga. Conversaciones tras batidores, saludos, besos y abrazos. Cerca de la 1:00p.m., ya se conocía a los virtuales ganadores.

El camino a seguir del PRD, según su nueva secretaria general: "Alianza interna"

Tras su triunfo en la secretaría general, Balbina Herrera indicó que recorrió el país y que ha aprendido a hacer campañas políticas a lo interno del partido. “Tratamos de evitar las confrontaciones públicas”, dijo. También felicitó a sus copartidarios que se atrevieron a participar en este proceso electoral.

Sobre las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en Costa Rica, las calificó de “lamentables” y cuestionó que haya atacado al Tribunal Electoral.

Herrera afirmó que su aspiración es ser un puente para las nuevas generaciones. Además, sostuvo que la hoja de ruta del partido ahora es “hacer una alianza interna”.

Lo primero es reconciliarnos, pasar el duelo de la pérdida que tuvimos en la campaña electoral de 2024 y tener claridad hacia dónde queremos ir”, expresó.

En total, 46 dirigentes compiten por los cinco cargos, en una decisión que recaerá sobre los 305 directores nacionales convocados al encuentro. Sin embargo, solo acudieron a votar 302.

Con 161 votos, José Luis Fábrega Polleri ha sido electo Primer Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.



Seguimos construyendo, juntos, un PRD más fuerte, más unido y preparado para los desafíos del país. 🇵🇦#PRD #DirectorioNacional2025 #DemocraciaInterna pic.twitter.com/FnsAxZUcJ2 — PRD Panamá (@PRDesPanama) November 23, 2025

Con 173 votos, Jesenka Marlowa Espinosa Ríos ha sido electa como Segunda Vicepresidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.



Un resultado que refleja la participación, la confianza y el compromiso de nuestras bases, y que fortalece la renovación y la unidad dentro del partido. pic.twitter.com/3TejsFMGy4 — PRD Panamá (@PRDesPanama) November 23, 2025

Así fue la votación

Aunque la “línea de la lealtad” parece partir con ventaja, convencionales consultados —que pidieron reserva de su identidad— anticipan contiendas reñidas en varios puestos.

La disputa más observada fue la secretaría general, con ocho aspirantes. Sin embargo, destacan que quienes han recorrido más bases y construido mayor presencia interna son Balbina Herrera y Pedro Miguel González, lo que perfila una votación estrecha.

No obstante, Herrera ganó con 188 votos y se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo en 46 años. Mientras que González solo recibió 96 votos.

Con 188 votos, Balbina del Carmen Herrera Araúz ha sido electa como Secretaria General del PRD, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en 46 años.



Un hecho histórico que resalta la fuerza y el liderazgo de nuestras mujeres torrijistas. pic.twitter.com/O89w1SkTY0 — PRD Panamá (@PRDesPanama) November 23, 2025

En la segunda vicepresidencia, donde compiten Jesenka Espinosa y Julio Palacios (hijo). Espinosa logró 173 votos.

Mientras que el exalcalde Fábrega obtuvo 161 votos y logró la primera vicepresidencia. El diputado Raphael Buchanan se convirtió en primer subsecretario con 251 votos, uno de los más votados de esta contienda.

En tanto, el diputado Arquesio Arias se consolidó como el sexto subsecretario al obtener 177 votos.

Con 251 votos, nuestro compañero Raphael Buchanan Joseph ha sido electo Primer Subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.



Un liderazgo joven, comprometido y con visión de futuro que fortalece la renovación de nuestro partido.



Avanzamos unidos y más fuertes. 🇵🇦 pic.twitter.com/nMNP6Gd4zr — PRD Panamá (@PRDesPanama) November 23, 2025

Analistas internos coinciden en que esta jornada no solo renovará el CEN, sino que determinará qué tipo de PRD emergerá tras un periodo marcado por tensiones, fracturas silenciosas y cuestionamientos a la conducción del partido.