'No queremos parches' | Juventud del PRD exige al Directorio votar pensando en las necesidades del partido

La juventud perredista señala que la decisión del Directorio “definirá si avanzamos hacia la renovación o si permanecemos estancados”. También reclamaron una postura clara frente a la administración actual, a la cual acusan de “ peligrosas tendencias y actuaciones autoritarias ”.

Ciudad de Panamá/En medio de la elección de los cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la Juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD) lanzó este sábado un llamado directo al Directorio Nacional para replantear el rumbo del colectivo y asumir una posición de firme oposición frente al gobierno.

El documento insta al Directorio Nacional a reflexionar sobre el PRD que desean construir para las próximas generaciones. Según el comunicado, la decisión de los dirigentes definirá si el partido “avanza hacia la renovación o permanece estancado”.

Les pedimos analizar con profundidad el partido que queremos para las presentes y futuras generaciones. Su decisión en las urnas definirá si avanzamos hacia la renovación o si permanecemos estancados. Necesitamos liderazgos que conecten con la realidad nacional, que entiendan el sentir de las bases y que estén dispuestos a reconstruir la confianza ciudadana", se lee en el comunicado.

Mañana domingo 23 de noviembre el PRD elegirá a cinco nuevos miembros de los 46 candidatos postulados para que formen parte de la cúpula, luego de la derrota electoral de 2024, donde varios directivos pusieron su cargo a disposición. Es el directorio nacional de unos 305 los que tienen la tarea de hacer la elección.

En el pronunciamiento pide una renovación sin parches y retorno a las raíces torrijistas. La Juventud del PRD advierte que el partido necesita una transformación profunda.

Es imperativo que de este encuentro salga el compromiso ineludible de iniciar una reorganización total e integral del partido. No queremos parches; exigimos una reingeniería que nos devuelva a nuestras raíces torrijistas, adaptadas a los desafíos del siglo XXI, fortaleciendo la formación política y la democracia interna".

El texto señala que la próxima decisión del Directorio “definirá si avanzamos hacia la renovación o si permanecemos estancados”. También reclamaron una postura clara frente a la administración actual, a la cual acusan de “peligrosas tendencias y actuaciones autoritarias”.

Recordamos que, estatutariamente, el Directorio Nacional es el máximo organismo de dirección del Partido después de los recesos del Congreso Nacional. Es hora de hacer valer esa autoridad. El PRD no necesita figuras de nuestra organización".

La Juventud, que dirige Hussein Pitty, Patricia Ruíz, Leonel Rodriguez Stanziola advierte que el PRD no puede ser un espectador pasivo, “debemos ser la primera línea de defensa de los derechos del pueblo y el contrapeso necesario ante los abusos del poder”.