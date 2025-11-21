La 'línea de la lealtad' se mueve para copar la cúpula del PRD y asegurar el control político de Benicio Robinson

Este CEN sería transitorio, se mantendría hasta 2027 y definiría la hoja de ruta del PRD de cara a los comicios generales de 2029.

Panamá/A las puertas de las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la disputa por los cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ha tomado un rumbo claro: la denominada “línea de la lealtad”, un bloque que simpatiza y responde políticamente al actual presidente del partido y diputado Benicio Robinson, busca quedarse con todas las posiciones disponibles.

El objetivo, según diversas fuentes del colectivo, es mantener el control total de la cúpula y evitar contrapesos internos.

Un bloque compacto, sin oposición organizada

Dirigentes consultados aseguran que la “línea de la lealtad” está conformada por figuras cercanas a Robinson que avanzan como un bloque cohesionado, mientras que los demás aspirantes se encuentran dispersos y sin estructura sólida.

Entre los integrantes identificados en este círculo destacan:

José Luis Fábrega , exalcalde de Panamá, aspirante a la primera vicepresidencia .

, exalcalde de Panamá, aspirante a la . Jesenka Espinosa , alcaldesa de Boquerón y esposa de Alberto Jurado, dueño de Bagatrack, candidata a la segunda vicepresidencia .

, alcaldesa de Boquerón y esposa de Alberto Jurado, dueño de Bagatrack, candidata a la . Balbina Herrera , excandidata presidencial, quien busca la secretaría general .

, excandidata presidencial, quien busca la . Raphael Buchanan , diputado, candidato a primer subsecretario .

, diputado, candidato a . Arquesio Arias, diputado, aspirante a la sexta subsecretaría.

“Ellos caminan en bloque y no hay un grupo que haga contrapeso. Más alejadas y sin muchos acuerdos, otras figuras disputan esos cargos, pero no están organizadas”, dijo a este medio una fuente del colectivo.

46 aspirantes para cinco puestos clave

En total, 46 dirigentes competirán este domingo 23 de noviembre por los cargos vacantes que completarán la estructura del CEN, un proceso decidido por unos 305 directores nacionales.

Aunque la “línea de la lealtad” parece llevar ventaja en términos de cohesión, convencionales consultados, que pidieron reserva de su nombre, aseguran que habrá contiendas cerradas en algunos cargos.

La disputa más observada será por la secretaría general, donde compiten ocho candidatos. No obstante, los convencionales afirman que quienes han recorrido más bases y conversado con un mayor número de directores son Balbina Herrera y Pedro Miguel González.

Otro cargo con posible votación reñida es la segunda vicepresidencia, donde se medirán Jesenka Espinosa y Julio Palacios (hijo).

Más que cargos: el rumbo del PRD está en juego

Para analistas internos, estas elecciones no solo definirán quién completa la cúpula, sino qué tipo de PRD emergerá tras 18 meses de tensión, fracturas silenciosas y cuestionamientos internos sobre la conducción del partido.

El exdiputado y exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, lo resume así: “lo que definirá la elección de este domingo es el nivel de conciencia de los directores y la capacidad de los aspirantes de plantear una propuesta viable y creíble para sacar al partido de la parálisis de los últimos 18 meses. Una propuesta para reorganizarlo, articularlo con la sociedad y enfrentar el retroceso social, económico y político que representa este gobierno”.

El valor del CEN: poder real y control de la maquinaria

El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano que define la línea política, administra el PRD y controla su funcionamiento diario. Toma las decisiones estratégicas, se articulan las estructuras territoriales, se definen alianzas electorales y se gestionan recursos clave, incluido el subsidio electoral.

Por eso, quienes logran un puesto en el CEN aseguran el control sobre la hoja de ruta del partido. Este CEN sería transitorio, se mantendría hasta 2027 y definiría la hoja de ruta del PRD de cara a los comicios generales de 2029.

Este domingo, la pugna será decisiva: si la “Línea de la Lealtad” logra colocar todas las posiciones, Benicio Robinson consolidará un control absoluto de la cúpula, con un PRD reconfigurado en torno a su liderazgo.