Panameñismo define hoy su nueva cúpula en un pulso directo entre Jorge Herrera y Carlos Raúl Piad

Panamá/El Partido Panameñista se juega este domingo 23 de noviembre una de sus disputas internas más determinantes de los últimos años: dos nóminas, encabezadas por Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, y el empresario Carlos Raúl Piad, se medirán por el control del colectivo en la Convención Nacional Extraordinaria.

La pregunta que recorre al panameñismo es clara: ¿quién dominará la nueva dirección del partido y trazará el rumbo hacia 2026?

Mientras Herrera reúne el respaldo de sectores con peso institucional dentro del partido, Piad ha logrado sumar apoyos entre estructuras territoriales y dirigentes que piden una renovación más profunda. La contienda promete ser cerrada y cargada de tensiones previas.

En total, 1,374 convencionales están habilitados para ejercer su voto y serán quienes decidan hoy qué nómina resultará ganadora. El periodo de acreditaciones se llevará a cabo de 8:00 a 11:00 de la mañana, y los resultados preliminares se darán a conocer a la 1:00 de la tarde. En esta convención se elegirá una directiva transitoria que completará el periodo de la actual dirigencia, cuyo mandato concluye en 2027.

Denuncias por presunta injerencia interna tensan la jornada

La jornada de hoy llega marcada por señalamientos públicos. Ayer sábado 22 de noviembre, la nómina de Carlos Raúl Piad denunció una presunta injerencia del presidente saliente del panameñismo, José Isabel Blandón, en la organización de la convención.

En un comunicado, el equipo de campaña de Piad solicitó al presidente del Comité Nacional de Elecciones, Alberto Guerra, “tomar las riendas del proceso” y evitar lo que calificaron como “injerencia tendenciosa de personas sin incumbencia” en la preparación del evento interno.

La campaña recordó que el 30 de octubre enviaron a Guerra una nota formal para pedir medidas que garantizaran equidad y transparencia. No obstante, aseguran que recientemente fueron notificados de que Blandón estaría asumiendo la preparación de la lista de invitados, facultad que —afirman— “corresponde exclusivamente al Comité Nacional de Elecciones”.

“El presidente saliente del partido, José Isabel Blandón Figueroa, estaría desplazando el rol legítimo del Comité Nacional de Elecciones, órgano rector de este proceso y responsable de velar por la imparcialidad y el estricto cumplimiento de los estatutos”, señaló el comunicado.

Blandón responde: “Aclaro acusaciones sin fundamento”

Blandón negó las acusaciones y aseguró que, “sin ánimo de polemizar”, debía responder a “una serie de acusaciones sin fundamento” atribuidas a la campaña de Piad.

Explicó que el Comité Nacional de Elecciones es el organismo encargado de la elección del nuevo directorio transitorio, mientras que la junta directiva del partido debe aprobar el reglamento de la convención. Agregó que la “organización integral del evento está a cargo de la administración panameñista”.

Además, respondió directamente a la controversia sobre la elaboración de la lista de invitados: “Todas las nóminas cuentan con el mismo número de cupos: ni uno menos ni uno más”.

Una convención decisiva para el rumbo panameñista

El proceso de hoy definirá quién liderará al panameñismo en un momento de reposicionamiento político tras las elecciones generales. La disputa entre Herrera y Piad, sumada a los reclamos sobre el manejo del proceso interno, evidencia un partido en plena reconfiguración.

Ambas campañas han llamado a los convencionales a participar masivamente, mientras la dirigencia intenta garantizar un proceso ordenado, transparente y regido por los estatutos.